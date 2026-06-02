У чеській в’язниці помер українець: подробиці

Через смерть українця у тюрмі відкрито кримінальне провадження за підозрою у злочині проти життя та здоров’я



Попередньою причиною смерті українця лікарі називають набряк мозку

У чеському місті Плзень правоохоронці розслідують обставини трагічної смерті ув’язненого у тюрмі Бори. Жертвою інциденту став 40-річний громадянин України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на матеріал чеського видання Novinky.

Повідомляється, що сам інцидент стався 10 травня. За попередніми даними, наглядач пенітенціарної установи налив дезінфікуючий розчин у звичайні пластикові пляшки. Згодом троє ув'язнених, серед яких був і українець, випили цей хімічний розчин.

Усіх трьох засуджених терміново шпиталізували. Попри зусилля медиків, через кілька днів 40-річний громадянин України помер. Попередньою причиною смерті лікарі назвали набряк мозку. Точні обставини та остаточний діагноз має встановити судово-медична експертиза.

Відомо, що вжитий засіб був призначений для дезінфекції в рамках боротьби з коронавірусом. До його складу входили етанол та перекис водню.

До розслідування справи залучили Генеральну інспекцію сил безпеки Чехії, яка займається правопорушеннями серед правоохоронців та працівників тюремної системи.

Наразі відкрито кримінальне провадження за підозрою у вчиненні злочину проти життя та здоров’я. Головним підозрюваним у справі є наглядач, який і передав засудженим небезпечну речовину у пластикових пляшках. Представники інспекції наголосили, що додаткові деталі розслідування наразі не розголошуються в інтересах слідства.

