У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Прохання до громадян подбати про свою безпеку і прямувати в укриття
У Києві та низці областей України вночі 2 червня лунає повітряна тривога. Про це інформує «Главком».
Повітряні сили попереджають про загрозу ворожих безпілотників та загрозу балістики.
Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки.
Не ігноруйте сигнали тривоги!
Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:
Мапа укриттів для населення міста Києва
Нагадаємо, триває 1559-й день повномасштабної війни
