У Києві повітряна тривога тривала 12 хвилин

Можна виходити з укриття

У Києві о 05:49 було оголошено повітряну тривогу. О 06:01 пролунав відбій.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Як відомо, російська армія атакувала Кривий Ріг. Під ворожий удар потрапив житловий будинок. Про це повідомили голова Ради оборони міста Олександа Вілкул та очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Як зазначається, унаслідок обстрілу є загиблі та поранені, зокрема відомо про двох убитих людей. На місці удару виникла пожежа, триває аварійно-рятувальна операція.