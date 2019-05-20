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    У світі

    Літак глави МЗС Німеччини зламався втретє за останні три місяці

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    <p>Глава МЗС Німеччини Гайко Маас у літаку</p> - Літак глави МЗС Німеччини зламався втретє за останні три місяці

    Глава МЗС Німеччини Гайко Маас у літаку

    Гайко Маас не зміг вчасно вилетіти в Болгарію через поломку допоміжної турбіни літака

    Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас прилетів з візитом до Болгарії із запізненням - у літаку, який його перевозить, виявилася несправність.

    Про це пише Deutsche Welle.

    ЗМІ нагадує, що така ситуація сталася з Маасом вже втретє за останні три місяці.

    «Глава МЗС ФРН Гайко Маас у неділю, 19 травня, не зміг вчасно вилетіти в Болгарію через поломку допоміжної турбіни літака. Несправність усунули, проте в результаті Маас прибув з Берліна в Софію з візитом на годину пізніше запланованого», - йдеться в повідомленні.

    ЗМІ зазначає, що з урядовими літаками Німеччини таке трапляється дедалі частіше.

    Так, у квітні при посадці в Нью-Йорку луснула покришка в лайнера «Конрад Аденауер», на борту якого перебувала делегація Гайко Мааса. У лютому через несправності в системі гідравліки шасі урядового лайнера Airbus A319 Маас був змушений продовжити своє перебування в Малі.

    У квітні з огляду на несправності міністр фінансів Олаф Шольц був змушений змінити літак, щоб полетіти в США. А наприкінці січня федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмайєр через технічні неполадки урядового лайнера не зміг вчасно вилетіти з Ефіопії.

    До слова, у середині травня в аеропорту німецького міста Дортмунд автомобіль врізався в літак Bombardier Global 5000, на якому прилетіла канцлер Німеччини Ангела Меркель.

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