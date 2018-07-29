Літак врізався в швейцарські Альпи, є загиблі



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Швейцарські Альпи

Загинуло чотири людини

У Швейцарії внаслідок зіткнення легкомоторного літака з вершиною гори в Альпах загинули четверо людей. Про це повідомляє The Local із посиланням на заяву поліції у кантоні Вале.

«В результаті зіткнення легкомоторного літака з вершиною гірського льодовика у Швейцарських Альпах загинуло чотири людини», - йдеться у повідомленні.

Як повідомили у поліції, в районі Дунан Пас на півдні країни було виявлено літак французької компанії «Робін», який вилетів із аеропорту Сіона для приватного польоту. Рятувальники знайшли на місці аварії тіла пілота й трьох пасажирів.

Наразі правоохоронці розслідують всі обставини інциденту та встановлюють особи загиблих.

Джерело: Укрінформ