Любитель дорогих годинників патріарх Кирило закликав духовенство РФ відмовитися від розкоші

РосЗМІ повідомляли, що Кирило володіє статками на суму більш ніж $4 млрд.

Кирило заявив, що священнослужитель може облаштовувати свій побут гідним чином, але йому необхідно відмовитися від «вигадливої ​​та дратівливої ​​розкоші

Глава Російської православної церкви патріарх Кирило, який неодноразово з’являвся на публіці у коштовних годинниках, та засвічувався на відпочинку на розкішних яхтах, раптом закликав російське духовенство притримуватися скромності у побуті та огородити себе від розкоші. Про це Кирило заявив на відкриті Архієрейської наради РПЦ.

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Глава РПЦ, який пересувається бізнес-джеті, що славиться підвищеною комфортабельністю, закликав «обмежувати себе, жертвуючи заради ближніх» у час війни.

«Священнослужитель цілком має право облаштовувати свій побут гідним чином, проте це не повинно перетворюватися на спосіб життя, що за матеріальним рівнем демонстративно контрастує з способом життя пастви», – заявив російський патріарх.

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Кирило заявив, що священнослужитель може облаштовувати свій побут гідним чином, але йому необхідно відмовитися від «вигадливої ​​та дратівливої ​​розкоші» в умовах, коли росіяни обмежують себе заради ближніх. «Не повинно бути химерної та дратівливої ​​розкоші. Тим більше в даний час, коли вся країна робить зусилля і обмежує себе, жертвуючи заради ближніх», - наголосив Кирило.

Патріарх Кирило носить годинник з діамантами та шкірою алігатора за $16 тис.

Як раніше повідомлялося, патріарх Російської православної церкви Кирило носить кілька елітних годинників, в тому числі Ulysse Nardin вартістю понад $16 тис. У 2012 році в інтернеті з'явилася фотографія, де патріарх сидить в годиннику Breguet вартістю понад 30 тисяч доларів. При цьому на сайті патріархії годинник був заретушований – але залишилося його відображення на поверхні столу. РПЦ спочатку заперечувала наявність ретуші, але пізніше вибачилася за інцидент.

У 2020 році у ЗМІ з'явилася інформація, що Кирило володіє статками на суму більш ніж $4 млрд. Ім’я Кирила неодноразово фігурувало в низці гучних скандалів (будівництво під Санкт-Петербургом приватної резиденції за $38 млн, зникнення з банку РПЦ «Пересвет» 5 млрд руб., судовий процес навколо елітної квартири у Москві, яхта за $4 млн, парк люксових автомобілів тощо).

Згодом в мережу потрапили світлини, на яких чоловік, дуже схожий на Кирила, відпочиває в Криму на яхті вартістю приблизно півмільйона доларів. Раніше повідомлялося, що під Геленджиком звели розкішну дачу для патріарха. РПЦ заявила, що це «духовний центр».

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