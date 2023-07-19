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Любитель дорогих годинників патріарх Кирило закликав духовенство РФ відмовитися від розкоші

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Любитель дорогих годинників патріарх Кирило закликав духовенство РФ відмовитися від розкоші
РосЗМІ повідомляли, що Кирило володіє статками на суму більш ніж $4 млрд.
Фото: patriarchia.ru

Кирило заявив, що священнослужитель може облаштовувати свій побут гідним чином, але йому необхідно відмовитися від «вигадливої ​​та дратівливої ​​розкоші

Глава Російської православної церкви патріарх Кирило, який неодноразово з’являвся на публіці у коштовних годинниках, та засвічувався на відпочинку на розкішних яхтах, раптом закликав російське духовенство притримуватися скромності у побуті та огородити себе від розкоші. Про це Кирило заявив на відкриті Архієрейської наради РПЦ.

Глава РПЦ, який пересувається бізнес-джеті, що славиться підвищеною комфортабельністю,  закликав «обмежувати себе, жертвуючи заради ближніх» у час війни.

«Священнослужитель цілком має право облаштовувати свій побут гідним чином, проте це не повинно перетворюватися на спосіб життя, що за матеріальним рівнем демонстративно контрастує з способом життя пастви», – заявив російський патріарх.

Кирило заявив, що священнослужитель може облаштовувати свій побут гідним чином, але йому необхідно відмовитися від «вигадливої ​​та дратівливої ​​розкоші» в умовах, коли росіяни обмежують себе заради ближніх. «Не повинно бути химерної та дратівливої ​​розкоші. Тим більше в даний час, коли вся країна робить зусилля і обмежує себе, жертвуючи заради ближніх», - наголосив Кирило.

Патріарх Кирило носить годинник з діамантами та шкірою алігатора за $16 тис.
Патріарх Кирило носить годинник з діамантами та шкірою алігатора за $16 тис.

Як раніше повідомлялося, патріарх Російської православної церкви Кирило носить кілька елітних годинників, в тому числі Ulysse Nardin вартістю понад $16 тис.  У 2012 році в інтернеті з'явилася фотографія, де патріарх сидить в годиннику Breguet вартістю понад 30 тисяч доларів. При цьому на сайті патріархії годинник був заретушований – але залишилося його відображення на поверхні столу. РПЦ спочатку заперечувала наявність ретуші, але пізніше вибачилася за інцидент.

У 2020 році у ЗМІ з'явилася інформація, що Кирило володіє статками на суму більш ніж $4 млрд. Ім’я Кирила неодноразово фігурувало в низці гучних скандалів (будівництво під Санкт-Петербургом приватної резиденції за $38 млн, зникнення з банку РПЦ «Пересвет» 5 млрд руб., судовий процес навколо елітної квартири у Москві, яхта за $4 млн, парк люксових автомобілів тощо).

Згодом в мережу потрапили світлини, на яких чоловік, дуже схожий на Кирила, відпочиває в Криму на яхті вартістю приблизно півмільйона доларів. Раніше повідомлялося, що під Геленджиком звели розкішну дачу для патріарха. РПЦ заявила, що це «духовний центр».

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