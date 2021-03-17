Лондон назвав Росію найбільшою загрозою для себе

Велика Британія має намір активно стримувати й захищатися від усього спектру загроз з боку Росії

16 березня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон представив у парламенті країни бачення його урядом оборонної та зовнішньої політики країни на майбутнє десятиліття.

За словами Джонсона, нині йдеться про наймасштабніший перегляд зовнішньополітичної й оборонної доктрини Великої Британії з моменту завершення «холодної війни», повідомляє DW.

У представленому документі наголошується, що в євроатлантичному просторі найбільша загроза безпеці країни виходить від Росії.

«Сполучене Королівство поважає народ, культуру та історію Росії. Однак поки відносини з її урядом не покращаться, ми будемо активно стримувати й захищатися від усього спектру загроз з боку Росії», – йдеться в огляді зовнішньополітичної стратегії.

Згідно з новою стратегією Лондона, передбачено нарощування британського ядерного арсеналу та перегляд зовнішньополітичних загроз.

Як зазначається в представленому Джонсоном документі, верхню межу британського ядерного потенціалу буде збільшено зі 180 до 260 боєголовок. Це необхідно на тлі «зміни безпекового середовища та наявності широкого спектра технологічних і доктринальних загроз».

Водночас у новій стратегії наголошується, що британські ядерні боєголовки не направлені проти будь-якої держави. Мета такого перегляду зовнішньополітичних пріоритетів – зробити Сполучене Королівство «сильнішим, безпечнішим і заможнішим» запевнив Джонсон під час виступу в парламенті, повідомляє AFP.

Водночас у Лондоні переконані, що дедалі виразніше «системним конкурентом» для Великої Британії стає Китай. Утім, Великобританія не має наміру ставати на курс конфронтації з Пекіном, запевнив Джонсон.

Крім того, в представленому документі наголошується на важливості для майбутнього економічного розвитку Великобританії регіону Індійського і Тихого океанів. В уряді Джонсона переконані, що для Лондона важливо підтримувати не тільки економічні відносини з такими потужними країнами цього регіону як Японія, Південна Корея та Індія, а також із такими економіками як В'єтнам та Індонезія.