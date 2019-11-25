Louis Vuitton купує Tiffany за понад $16 млрд



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Компанія Tiffany була заснована в 1837 році Чарльзом Льюїсом Тіффані і Джоном Янгом, які відкрили свій перший магазин на Манхеттені

У 2011 році LVMH вже купила відому італійську фірму Bulgari

Французька група компаній з випуску предметів розкоші LVMH - Louis Vuitton Moet Hennessy заявила про придбання найбільшої транснаціональної ювелірної компанії Tiffany за $16,2 млрд. Про це в понеділок, 25 листопада, LVMH повідомила в комюніке.

«LVMH і Tiffany&Co. оголошують сьогодні, що досягли остаточної угоди про придбання Tiffany за ціною $135 за акцію. Вартість угоди становить близько €14,7 млрд або 16,2 млрд», - йдеться у заяві.

Французька група компаній відзначає, що це придбання дозволить їй зміцнити позиції на ринку США, а також «надати новий вимір» своєму годинниковому і ювелірному бізнесу.

У 2011 році LVMH вже купила відому італійську фірму Bulgari - розмір угоди склав $5,2 млрд. Основними суперниками в сфері випуску та торгівлі ювелірними виробами для LVMH є компанії Cartier і Van Cleef & Arpels.

Президент і генеральний директор LVMH Бернар Арно привітав входження компанії в «сім'ю» з 75 будинків групи, заявивши про унікальну спадщину і позиціонування Tiffany.

«У нас є амбіції, щоб з усією рішучістю змусити цей символічний бренд сяяти, як це було з усіма будинками, які приєдналися до нас протягом всієї нашої історії», - сказав він.

Ради директорів обох компаній рекомендували схвалити операцію, яка обговорювалася упродовж усього року. Очікується, що вона буде завершена в середини 2020 року за умови схвалення з боку акціонерів Tiffany і різних регулюючих органів.

Компанія Tiffany була заснована в 1837 році Чарльзом Льюїсом Тіффані і Джоном Янгом, які відкрили свій перший магазин на Манхеттені. Наразі поблизу від нього знаходиться хмарочос Trump Tower, що належить президенту США. Офіс компанії розташований у Нью-Йорку. Компанія має понад 300 бутиків по всьому світу, а її штат налічує понад 14 тисяч співробітників.