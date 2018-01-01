Лукашенко грає в команді Кремля. Не потрібно тішити себе ілюзіями – євродепутат

Лукашенко продовжує свої нападки на демократичні свободи, вважає європарламентарій Пятрас Ауштрявічюс

Литовський європарламентарій Пятрас Ауштрявічюс на тлі блокування білоруського опозиційного сайту «Хартія'97» заявив, що влада Білорусі продовжує репресивні дії проти незалежної журналістики і це його не дивує. Політик стверджує, що його засмучує інше - відсутність у ЄС стратегії стосовно Білорусі. Що стосується блокування



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Олександр Лукашенко

Лукашенко продовжує свої нападки на демократичні свободи, вважає європарламентарій Пятрас Ауштрявічюс

Литовський європарламентарій Пятрас Ауштрявічюс на тлі блокування білоруського опозиційного сайту «Хартія'97» заявив, що влада Білорусі продовжує репресивні дії проти незалежної журналістики і це його не дивує. Політик стверджує, що його засмучує інше - відсутність у ЄС стратегії стосовно Білорусі.

Що стосується блокування Сharter97.org, то він зазначив в коментарі виданню DELFI, що це ляпас для Євросоюзу в момент візиту єврокомісара Хана в Білорусь.

«Я б сказав, що «на східному фронті без змін». Режим Лукашенка продовжує свої репресивні дії проти незалежної і опозиційної журналістики. Він це робить систематично. Мене дивує другий аспект: чому на дії Лукашенко, що тривають вже не одне десятиліття, погляд з Брюсселя, особливо з Єврокомісії, залишається позитивним? Нещодавно комісар з європейської політики сусідства та переговорів Йоханесс Хан відвідав з візитом Мінськ. Чи висловив він Лукашенко позицію ЄС з питань прав і свобод людини - залишається під знаком питання», - сказав він.

«Те, що Лукашенко продовжує свої нападки на демократичні свободи - абсолютно мене не дивує. У нього є певна стратегія по відношенню ЄС. Мене засмучує інше - те, що у нас немає стратегії по відношенню Лукашенка», - каже євродепутат.

«Анітрохи не дивує те, що білоруси не довіряють держЗМІ і офіційній статистиці, згідно з якою вони вже мільйонери і живуть краще, ніж в Західній Європі. Зовсім недавно відбулася дискусія, де піднімалося питання про те, що Лукашенко хоче розвивати торговельні відносини з Заходом. Висловлювалися різні думки, аналізувалися економічні вигоди. Я розумію, що це лише гра. Лукашенко грає в команді Кремля. Не потрібно тішити себе ілюзіями», - впевнений Ауштрявічюс.

Євродепутат каже, що буде вимагати зупинити підписання всіх угод про політичний діалог з Білоруссю і так звану лібералізацію.

«Я думаю, що Лукашенко діє в інтересах Росії, застосовує добре перевірені методи Кремля. Ми будемо влаштовувати демарші, вимагати більш відповідальної і обережної політики по відношенню до Мінська. Блокування Сharter97.org - ляпас для Євросоюзу в момент візиту єврокомісара Хана в Білорусь», - додав Ауштрявічюс.

Нагадаємо, 24 січня білоруська влада заблокувала незалежний інформаційний ресурс Charter97.org. Блокування підтвердив перший заступник міністра інформації Ігор Луцький.

Ауштрявічюс є депутатом Європейського парламенту з 2014 року.