Лукашенко про миротворців: Білорусь не займатиме чиюсь позицію

Лукашенко каже, що позиція Білорусі - чесна і щира

Білоруські миротворці готові стати між конфліктуючими сторонами в Україні при домовленості між Порошенком і Путіним. Про це президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив сьогодні журналістам, пише БЕЛТА. Глава білоруської держави підкреслив, що якби Білорусі доручили зіграти якусь роль у врегулюванні конфлікту в Україні, вона б виконувала все



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Лукашенко каже, що позиція Білорусі - чесна і щира

Білоруські миротворці готові стати між конфліктуючими сторонами в Україні при домовленості між Порошенком і Путіним. Про це президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив сьогодні журналістам, пише БЕЛТА.

Глава білоруської держави підкреслив, що якби Білорусі доручили зіграти якусь роль у врегулюванні конфлікту в Україні, вона б виконувала все необхідне, не займаючи чиюсь позицію.

«Я навіть говорив обом президентам, Порошенко і Путіну: ви не розраховуйте на те, що я чийсь буду. Я буду чітко виконувати те, про що ви, два президента, домовитеся: стати між - я стану, домовтеся вивести 10 тис. збройних сил Білорусі - ми поставимо їх на кордоні, де ви скажете, - образно висловився Президент. - Але я не зможу зробити те, про що ви не домовитеся».

Така, підкреслив Лукашенко, позиція Білорусі - чесна і щира.

«В іншому випадку з нашої миротворчості толку не буде, якщо ми займемо чиюсь позицію», - заявив лідер. Президент Білорусі сказав, що ще в перший рік конфлікту його країна направила свої пропозиції, як його можна врегулювати. Однак високопоставлені чиновники з Брюсселя в той час не прийняли їх.

«І я зараз вважаю, що багато європейців зацікавлені в цьому конфлікті, як би вони себе не виряджали в миротворців. Якби прийняли - був би варіант, - переконаний Лукашенко. - Сьогодні повернулися до половинчастого варіанту того, що я пропонував: давайте і білорусів включимо (це НАТО пропонує), тому що їм нібито довіряє Росія».

Нагадаємо, Швеція готова надати свої війська для миротворчої місії ООН на Донбасі, якщо на це погодяться Росія і Захід.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у суботу, 17 лютого, песимістично оцінив перспективи можливого введення миротворчої місії ООН на Донбас. Зрушень щодо цього питання небагато, але важливо продовжувати працювати над цією пропозицією, заявив він.

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