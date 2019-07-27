Макрон подзвонив Трампу після погроз США про запровадження санкцій



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Президент Франції Еммануель Макрон та глава Білого дому Дональд Трамп

Лідери США та Франції можуть зустрітися на саміті Великої сімки

Президент Франції Еммануель Макрон подзвонив главі Білого дому Дональда Трампа для обговорення санкцій США через введення у Франції податку на цифрові компанії.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що президенти зійшлися на думці, що саміт Великої сімки стане хорошим майданчиком для введення загального плану по оподаткуванню цифрових компаній.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп звернувся до свого французького колеги Еммануеля Макрона та пригрозив ввести санкції проти Франції.

Невдоволення глави Білого дому викликало те, що Франція ввела податок на цифрові компанії.

«Ми анонсуємо найближчим часом нашу відповідь на дурниці Макрона. Я завжди говорив, що американське вино краще за французьке!», - заявив Трамп.