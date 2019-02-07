Макрон відмовився виступити разом з Меркель у Мюнхені - ЗМІ



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Ангела Меркель та Еммануель Макрон

Як пояснила довірена особа Макрона, відмова від спільного виступу є «символічним сигналом»

Президент Франції Емманюель Макрон вирішив не їхати на конференцію з безпеки в Мюнхен, а також відмовився від спільного виступу з канцлером ФРН Ангелою Меркель.

Про це в четвер, 7 лютого, повідомляє з посиланням на джерела Süddeutsche Zeitung.

За даними видання, раніше згадувалося про «складнощі з укладенням розкладу», однак «постає враження, що це охолодження в німецько-французьких відносинах».

Як пояснила довірена особа Макрона Хенрі Ендерляйн, відмова від спільного виступу є «символічним сигналом».

Він додав, що Макрон зараз сфокусований на внутрішній політиці, що «зрозуміло» з огляду на обстановку у Франції, проте є дедалі більше ознак «затяжного відчуження».

«Це викликає в мене тривогу», - сказав Ендерляйн.

Також, як нагадує видання, у четвер стало відомо, що Франція має намір підтримати перегляд газової директиви ЄС, що торкнеться реалізації проекту «Північний потік-2».

Як відомо, Мюнхенська конференція з безпеки пройде в баварській столиці 15-17 лютого.

До слова, раніше французька газета Le Journal du Dimanche повідомила, що президент Еммануель Макрон розмірковує над проведенням референдуму, щоб вийти зі спричиненої протестами «жовтих жилетів» кризи.

Джерело: Кореспондент.net