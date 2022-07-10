Maneskin послали Путіна на три літери просто зі сцени (відео)

Музиканти підтримують Україну з перших днів війни

Італійська група Maneskin 9 липня дала концерт в Римі. Під час свого виступу артисти прямо зі сцени послали на три літери президента РФ Володимира Путіна і тих, хто підтримує його злочинний режим.

«Fuck putin! Fuck war! Ідіть всі, хто проти того, що я зараз озвучив», – сказав зі сцени соліст Даміано Давид.

Крім того, Maneskin виконали пісню Gasoline, уривок якої присвячений Україні.

Музиканти підтримують Україну з перших днів війни. Ще у квітні вони випустили пісню Gasoline, в кліпі якої показали всі жахи війни в нашій країні.

Крім того, група Maneskin скасувала всі концерти в Росії, попри те, що в країні-агресорі у них багато шанувальників. Таким чином вони в черговий раз висловили підтримку Україні.

Нагадаємо, у Нью-Йорку відбулася акція «Війна не закінчилася» – сотні активістів із синьо-жовтими прапорами пройшли центром найбільшого міста США.