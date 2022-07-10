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  4. Maneskin послали Путіна на три літери просто зі сцени (відео)
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    Соціум

    Maneskin послали Путіна на три літери просто зі сцени (відео)

    Соліст Даміано Давид послав Путіна просто зі сцени&nbsp; - Maneskin послали Путіна на три літери просто зі сцени (відео)
    Соліст Даміано Давид послав Путіна просто зі сцени 
    фото з відкритих джерел

    Музиканти підтримують Україну з перших днів війни

    Італійська група Maneskin 9 липня дала концерт в Римі. Під час свого виступу артисти прямо зі сцени послали на три літери президента РФ Володимира Путіна і тих, хто підтримує його злочинний режим.

    «Fuck putin! Fuck war! Ідіть всі, хто проти того, що я зараз озвучив», – сказав зі сцени соліст Даміано Давид.

    Крім того, Maneskin виконали пісню Gasoline, уривок якої присвячений Україні.

    Музиканти підтримують Україну з перших днів війни. Ще у квітні вони випустили пісню Gasoline, в кліпі якої показали всі жахи війни в нашій країні.

    Крім того, група Maneskin скасувала всі концерти в Росії, попри те, що в країні-агресорі у них багато шанувальників. Таким чином вони в черговий раз висловили підтримку Україні.

    Нагадаємо, у Нью-Йорку відбулася акція «Війна не закінчилася» – сотні активістів із синьо-жовтими прапорами пройшли центром найбільшого міста США.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація концерт час #stoprussia
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    Maneskin послали Путіна на три літери просто зі сцени (відео)