Активісти провели акцію проти війни в Україні у центрі Нью-Йорка (фото)

Учасники акції рухалися чотири кілометри по Бродвею

У Нью-Йорку відбулася акція «Війна не закінчилася» – сотні активістів із синьо-жовтими прапорами пройшли центром найбільшого міста США. Про це повідомляє «Укрінформ». Учасники акції рухалися чотири кілометри по Бродвею – від Таймс-Сквер до парку Вашингтона.

За словами одного з організаторів, Артура Згурова, мета акції – нагадати громадськості, що війна в Україні триває, Росія продовжує бомбити міста вбивати українців.

«Війна триває – ми не повинні втомлюватися повторювати це, і всі разом ми маємо зробити все, від нас залежне, аби вона закінчилася», – сказав на мітингу генеральний консул України у Нью-Йорку Олексій Голубов.

Він підкреслив, що Україна не може погодитися на жодні умови, які б передбачали обмін територій на перемир‘я.

У мітингу також узяв участь постійний представник Чеської Республіки при ООН Якуб Кулганек.

«Чехія повністю підтримує Україну, тому що йдеться не лише про Україну, – сказав Кулганек. – Адже українці борються не тільки за свою свободу, а й за нас. Тому для Чехії ця підтримка є такою важливою».

За словами чеського дипломата, суспільство та політики в його країні одностайні щодо цього питання. «Ми не просто хочемо, аби Україна перемогла – нам це потрібно. Тому так активно допомагаємо в гуманітарній сфері та з постачанням зброї», – додав Кулганек.

Раніше в американському штаті Флорида (Маямі) пройшла акція Guns 4 Ukraine – Gun Buy Back на допомогу Україні зброєю.