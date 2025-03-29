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Маск продав X своєму ж стартапу: навіщо

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Маск продав X своєму ж стартапу: навіщо
Маск: Майбутнє xAI та X переплетене
фото з відкритих джерел

Американський мільярдер пообіцяв, що інтеграція призведе до «розумніших, більш значущих вражень» для користувачів X 

Ілон Маск продав соціальну мережу X (раніше Twitter) своєму стартапу xAI за $45 млрд. Угода включає $12 млрд боргу і має на меті тісну інтеграцію платформи з технологіями штучного інтелекту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пост Маска в X та CNN.

За словами Маска, угода оцінює X у $33 млрд, що трохи більше за суму, яку він заплатив за мережу у 2022 році. Він також зазначив, що «майбутнє xAI та X переплетене» і що комбінація передових технологій штучного інтелекту з можливостями платформи відкриє великий потенціал. Маск пообіцяв, що інтеграція призведе до «розумніших, більш значущих вражень» для користувачів, хоча він не анонсував термінових змін на платформі. Уже зараз чат-бот xAI Grok інтегровано в X.

Після придбання Twitter у 2022 році Маск здійснив значні зміни в платформі, що призвело до втечі деяких рекламодавців і скорочення 80% персоналу компанії. Проте X залишається важливою частиною його стратегічних планів у галузі штучного інтелекту.

Загальна оцінка об'єднаної компанії становить $80 млрд. Водночас, за даними інвестиційної компанії Fidelity, X коштує значно менше, ніж коли Маск придбав його, але відновлення вартості продовжується. Маск також намагається утвердитися як лідер у сфері ШІ, зокрема через спроби придбати OpenAI.

Точний вплив угоди на його амбіції в галузі штучного інтелекту ще не зрозумілий, але інтеграція xAI з X може прискорити розвиток новітніх моделей і функцій ШІ для великої аудиторії.

Нагадаємо, генеральний директор корпорації Tesla Ілон Маск в соцмережі X анонсував плани з виробництва 5 тис. роботів Optimus до кінця 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Verge.

Під час презентації квартальних результатів Tesla Маск відзначив, що вважає великим досягненням, якщо Tesla реалізує половину від запланованих 10 тис. екземплярів. При цьому він додав, що навіть 5 тис. роботів – це розмір римського легіону, який у різні часи міг налічувати від 2 до 10 тис. «воїнів».

«Я думаю, ми буквально збудуємо легіон: принаймні один легіон роботів цього року, а потім, можливо, 10 легіонів наступного року», – сказав Маск.

Теги: Ілон Маск соцмережі

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