Маск прокоментував збої у мережі Х

У 2022 році Маск придбав Twitter, здійснивши значні зміни та ребрендинг компанії на X у 2023 році

«Нас атакують щодня, але з огляду на велику кількість ресурсів, за цим стоїть або велика, скоординована група, або країна»

Мільярдер та власник соціальної мережі X (Twitter) Ілон Маск заявив, що причиною поганої роботи мережі є нібито умисні дії певної «групи або країни». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Маска.

Так, у понеділок, 10 березня, по всьому світу користувачі фіксують зброї в роботі X (Twitter).

«Була (і досі є) масована кібератака проти X (Twitter). Нас атакують щодня, але це було зроблено з використанням великої кількості ресурсів. За цим стоїть або велика, скоординована група, або країна», – написав Ілон Маск.

Тим часом, хакерська група Dark Storm Team взяла на себе відповідальність за DDoS-атаку на платформу Маска, пише Newsweek.

Соціальна мережа переживає третій серйозний збій в роботі за день, користувачі повідомляють про масові проблеми з входом і завантаженням.

Раніше 9 березня Ілон Маск назвав Starlink «основою української армії». «Вся їхня лінія фронту розвалиться, якщо я її вимкну», – припустив Маск.

Згодом міністр закордонних справ Радослав Сікорський пригрозив розірванням контракту зі Starlink, якщо Ілон Маск відключить термінали для України, які оплачує Польща.

Відразу Ілон Маск заявив, що ніколи не відключить термінали Starlink для України. Такою є його позиція незважаючи на те, наскільки б він не погоджувався з політикою України.