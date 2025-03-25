Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Ілон Маск анонсував створення армії роботів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Ілон Маск анонсував створення армії роботів
Маск анонсував нові роботи
фото із відкритих джерел

До кінця 2025 року Маск планує випустити 5 тис. роботів Optimus

Генеральний директор корпорації Tesla Ілон Маск в соцмережі X анонсував плани з виробництва 5 тис. роботів Optimus до кінця 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Verge.

Під час презентації квартальних результатів Tesla Маск відзначив, що вважає великим досягненням, якщо Tesla реалізує половину від запланованих 10 тис. екземплярів. При цьому він додав, що навіть 5 тис. роботів – це розмір римського легіону, який у різні часи міг налічувати від 2 до 10 тис. «воїнів».

«Я думаю, ми буквально збудуємо легіон: принаймні один легіон роботів цього року, а потім, можливо, 10 легіонів наступного року», – сказав Маск.

За словами Маска, виробництво роботів представляє для Tesla абсолютно новий напрямок діяльності, у зв'язку з чим компанія неминуче стикається з помилками. Однак він назвав цих роботів найбільш перспективним активом Tesla, наголосивши, що складно переоцінити значущість створення інтелектуальних людиноподібних роботів, здатних сприймати довкілля та виконувати поставлені завдання.

Раніше стало відомо, що бізнеси, які лежать в основі корпоративної імперії Ілона Маска і на які припадає близько 90% її вартості – зіткнулися з дедалі жорсткішою конкуренцією. До того ж дії Маска викликають занепокоєння у клієнтів SpaceX. Його постійні погрози припинити підтримку України з боку Starlink порушують питання довіри.

Очільник Департаменту ефективності уряду США (Doge) Ілон Маск зробив гучну заяву під час засідання кабінету міністрів у Білому домі. За його словами, члени його команди щодня отримують погрози вбивства

Читайте також:

Теги: Tesla Ілон Маск

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Tesla Model Y у безпілотному режимі сім разів порушила ПДР під час поїздки до Пекіна.
Tesla на автопілоті заробила сім штрафів за одну подорож
6 березня, 10:24
Ілон Маск вже не вперше підтримує ультраправих політиків у Європі
Маск став на захист ультраправого Джорджеску, якого затримали румунські правоохоронці
26 лютого, 17:42
Маск визнав, що DOGE «припустився деяких помилок»
Трамп почав обмежувати повноваження Маска. Що накоїв мільярдер?
7 березня, 10:09
Помічники Трампа зараз шукають кандидатів, які повністю підтримують його політичний курс
Команда Трампа перевіряє кандидатів на роботу «дивними» питаннями – Bloomberg
8 березня, 21:57
Ніхто не погрожував відключити Україну від Starlink, заявив Рубіо
Рубіо та Маска зачепили слова Сікорського про Starlink для України
9 березня, 18:54
Ілон Маск зробив черговий допис щодо України
Маск зробив жорстку заяву про українські еліти
10 березня, 10:29
Президент США хоче висловити купівлею автомобіля довіру та підтримку Ілону Маску
Трамп пообіцяв купити нову Tesla, щоб підтримати Маска на тлі падіння акцій
11 березня, 09:35
За скоєне арештовано двох молодиків ​​
Активісти залили фарбою дилерський центр Tesla у Канаді
20 березня, 11:31
Старий млин у Воронківцях, який придбало молоде подружжя
Трамп завадив агрономам на Хмельниччині розвивати млин
15 березня, 16:12

HiTech

Ілон Маск анонсував створення армії роботів
Ілон Маск анонсував створення армії роботів
Автомати з продажу Coca-Соla працюватимуть без розетки: подробиці технології
Автомати з продажу Coca-Соla працюватимуть без розетки: подробиці технології
Що вчити замість програмування? Глава Open AI Сем Альтман дав пораду
Що вчити замість програмування? Глава Open AI Сем Альтман дав пораду
Що відомо про нові винищувачі шостого покоління, які анонсував Трамп
Що відомо про нові винищувачі шостого покоління, які анонсував Трамп
Астронавти NASA, які провели дев'ять місяців на орбіті Землі, повернулись: вражаюче відео
Астронавти NASA, які провели дев'ять місяців на орбіті Землі, повернулись: вражаюче відео
Штучний інтелект за два дні вирішив проблему, над якою вчені думали 10 років
Штучний інтелект за два дні вирішив проблему, над якою вчені думали 10 років

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
191K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 березня: ситуація на фронті
68K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 березня 2025
27K
Максим Козицький розлучився з дружиною: подробиці особистого життя очільника Львівської ОВА
17K
Благовіщення Пречистої Діви Марії: історія свята, молитви, традиції та заборони
17K
Ігор Білозір – 70. Перша дружина композитора назвала людину, якій належать авторські права на всі його пісні
13K
Верховна Рада уточнила деталі скандального законопроєкту про Нацгвардію

Новини

25 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Повітряна тривога у Києві тривала більше двох годин
Вчора, 23:26
Ракетна атака на Суми та підписання закону про підвищення акцизів. Головне за 24 березня
Вчора, 20:50
У Газі ізраїльські військові ліквідували кількох ватажків ХАМАС
Вчора, 08:14
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 01:40
24 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:10

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua