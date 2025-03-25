Ілон Маск анонсував створення армії роботів

До кінця 2025 року Маск планує випустити 5 тис. роботів Optimus





Генеральний директор корпорації Tesla Ілон Маск в соцмережі X анонсував плани з виробництва 5 тис. роботів Optimus до кінця 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Verge.

Під час презентації квартальних результатів Tesla Маск відзначив, що вважає великим досягненням, якщо Tesla реалізує половину від запланованих 10 тис. екземплярів. При цьому він додав, що навіть 5 тис. роботів – це розмір римського легіону, який у різні часи міг налічувати від 2 до 10 тис. «воїнів».

«Я думаю, ми буквально збудуємо легіон: принаймні один легіон роботів цього року, а потім, можливо, 10 легіонів наступного року», – сказав Маск.

За словами Маска, виробництво роботів представляє для Tesla абсолютно новий напрямок діяльності, у зв'язку з чим компанія неминуче стикається з помилками. Однак він назвав цих роботів найбільш перспективним активом Tesla, наголосивши, що складно переоцінити значущість створення інтелектуальних людиноподібних роботів, здатних сприймати довкілля та виконувати поставлені завдання.

Раніше стало відомо, що бізнеси, які лежать в основі корпоративної імперії Ілона Маска і на які припадає близько 90% її вартості – зіткнулися з дедалі жорсткішою конкуренцією. До того ж дії Маска викликають занепокоєння у клієнтів SpaceX. Його постійні погрози припинити підтримку України з боку Starlink порушують питання довіри.

Очільник Департаменту ефективності уряду США (Doge) Ілон Маск зробив гучну заяву під час засідання кабінету міністрів у Білому домі. За його словами, члени його команди щодня отримують погрози вбивства.