Мавпяча віспа мутувала: Європа потерпає від нового штаму, стійкого до ліків

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Мавпяча віспа мутувала: Європа потерпає від нового штаму, стійкого до ліків
В Європі виявили невразливий штам вірусу віспи мавп
фото із відкритих джерел

Експерти підтвердили виявлення в Європі рекомбінантного штаму mpox, який об'єднав два віруси та виявився стійким до терапії

В Європі виявили невразливий штам вірусу віспи мавп. Недугу вже діагностували у туриста, який повернувся з Азії. Про це пише «Главком» із посиланням на Daily Star.

Європейські вчені б’ють на сполох: вірус mpox (віспа мавп) мутував і об’єднав у собі відразу два різні штами, які зараз активно циркулюють у світі. Але найбільше побоювань у фахівців викликає навіть не його еволюція, а повна невразливість «нової» віспи до існуючих препаратів.

Як повідомляє видання Daily Star, рекомбінантний штам вірусу було виявлено у Великій Британії – його «привіз» мандрівник, який щойно повернувся з Азії. Керівник департаменту інфекцій Британського агентства безпеки охорони здоров'я Кеті Сінку підтвердила факт виявлення «мутанта» за допомогою геномного тестування.

У відомстві заявили, що вже повідомили керівництво Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) про свою знахідку. Побоювання вчених пов’язані з тим, що ще в серпні минулого року ВООЗ оголосила штам mpox Clade 1b глобальною загрозою в галузі охорони здоров'я. Тепер же він опинився у складі «коктейлю» з двох штамів і здатний обманювати існуючі системи тестування.

Доцент медичної кафедри американського Університету Еморі, доктор Богума Тітанджі, повідомила, що така еволюція віспи стала закономірним наслідком ігнорування проблем, пов'язаних із цим захворюванням, з боку світової спільноти. За словами експертки, сталося саме те, чого тривалий час побоювалися вчені.

Тітанджі стверджує: якщо сьогодні наукова спільнота не вживе рішучих дій і не спробує зупинити поширення недуги, він вражатиме дедалі більше людей і швидко розійдеться по всьому світу.

«Ключове питання зараз полягає в тому, чи змінять подібні події трансмісивність або вірулентність вірусу. Чим більше ми допускаємо циркуляцію mpox, тим більше у вірусу можливостей рекомбінувати та адаптуватися, ще більше зміцнюючись як людський патоген, який тут назавжди», – наголошує доцент.

У Британському агентстві безпеки охорони здоров'я звернулися до населення із закликом до обережності. Фахівці також рекомендували людям, які входять до груп ризику щодо зараження віспою, негайно пройти вакцинацію. Як пояснили лікарі, це єдиний перевірений спосіб, якщо не уникнути зараження, то хоча б запобігти важкому перебігу хвороби.

Нагадаємо, в Україні цього епідсезону спостерігається нестача вакцин від грипу, і не всі охочі змогли щепитися. У МОЗ заявили, що це пов’язано зі зниженим попитом на щеплення та переходом світових виробників на новий тип вакцини. Про це повідомив очільник відділу профілактики інфекційних захворювань та імунопрофілактики МОЗ Олександр Заіка під час брифінгу в «Медіацентрі Україна».

Теги: Європа Україна щеплення населення вірус вчені

