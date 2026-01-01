Головна Світ Соціум
У Німеччині двоє хлопців загинули через саморобні феєрверки

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
У Німеччині двоє хлопців загинули через саморобні феєрверки
Саморобні феєрверки стали причиною смерті двох юнаків у Німеччині
фоо: Achille Abboud / IMAGO

Підлітки отримали смертельні травми обличчя після того, як самі запалили саморобні феєрверки

У місті Білефельд (Німеччина) напередодні Нового року загинули двоє 18-річних юнаків через саморобні феєрверки. Про це повідомляє DW.

«Двоє 18-річних юнаків загинули через саморобний феєрверк у новорічну ніч у німецькому місті Білефельд, повідомила поліція рано вранці у четвер. Інциденти сталися в різних місцях міста у західній німецькій землі Північний Рейн-Вестфалія», – йдеться у джерелі.

Обидва підлітки отримали смертельні травми обличчя після того, як самі запалили саморобні феєрверки.

За даними поліції, хоча розслідування триває, в обох випадках немає первинних ознак злочину або участі третіх осіб.

Нагадаємо, що минулого року у Німеччині під час новорічних святкувань щонайменше п'ятеро людей загинули через необережне поводження з феєрверками.

Так, у місті Гезеке в Північному Рейні-Вестфалії 24-річний чоловік загинув через вибух петарди. Слідчі вважають, що до інциденту не були причетні інші люди. Водночас у поліції припустили, що петарда була виготовлена нелегально.

До слова, у новорічну ніч українцям дозволили користуватися хлопавками та бенгальськими вогнями. Однак запуск феєрверків під суворою забороною. Про це повідомила в телеетері заступниця начальника Департаменту комунікації Національної поліції України Вікторія Пономарьова.

Теги: вибух Німеччина розслідування поліція чоловік смерть

