У Грузії знайдено партію героїну на понад $18 млн

У Грузії знайдено партію героїну на понад $18 млн
Героїн на $18,5 млн знайшли у вантажівці
фото: News Georgia

Наркотики вилучили на митному пункті Червоний міст, вони були заховані у мармурі

У Грузії запобігли ввезенню до країни 157 кілограмів героїну вартістю 50 мільйонів ларі (18,5 млн дол.). Про це повідомляє News Georgia з посиланням на заяву заступника голови МВС Грузії Олександра Дарахвелідзе.

Зазначається, що наркотики виявили у вантажівці, яка в’їжджала до Грузії через митний пункт Червоний міст на кордоні з Азербайджаном. Героїн був захований у мармурових плитах.

За підозрою у незаконному придбанні та зберіганні в особливо великому розмірі, а також незаконному ввезенні героїну до Грузії затримали громадянина Ірану – водія вантажівки.

Правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до злочину, з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що окупант на ім’я Оганес Счанян опинився у в’язниці через наркотики. Аби не відбувати покарання в колонії суворого режиму, підписав контракт із Міноборони. Звісно ж, через деякий час він опинився на війні в Україні, де й потрапив до рук ЗСУ.

Причому трапилося це в досить кумедний спосіб. Як інформує «Главком», свою історію окупант розповів у проєкті «Хочу найти».

До слова, у травні правоохоронці України та Польщі затримали 10 учасників міжнародного наркоугруповання, які переправляли до Запоріжжя оптові партії псевдоефедрину. Щомісячний «прибуток» фігурантів перевищував $100 тис.

31 грудня киянина засудили до більш як 9 років за незаконне збут психотропів в особливо великих розмірах. Встановлено, що обвинувачений придбав та намагався збути психотропні речовини PVP та метамфетамін, розфасувавши їх для роздрібного продажу. Затримали його з частиною товару, готово для продажу.

