У Грузії знайдено партію героїну на понад $18 млн

Наркотики вилучили на митному пункті Червоний міст, вони були заховані у мармурі

У Грузії запобігли ввезенню до країни 157 кілограмів героїну вартістю 50 мільйонів ларі (18,5 млн дол.). Про це повідомляє News Georgia з посиланням на заяву заступника голови МВС Грузії Олександра Дарахвелідзе.

Зазначається, що наркотики виявили у вантажівці, яка в’їжджала до Грузії через митний пункт Червоний міст на кордоні з Азербайджаном. Героїн був захований у мармурових плитах.

За підозрою у незаконному придбанні та зберіганні в особливо великому розмірі, а також незаконному ввезенні героїну до Грузії затримали громадянина Ірану – водія вантажівки.

Правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до злочину, з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності. Триває досудове розслідування.

