Мавпяча віспа більше не становить глобальної загрози – ВООЗ
Станом на сьогодні, у всьому світі зареєстровано понад 87 000 випадків зараження віспою і 140 смертей
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявила у четвер, що глобальний спалах віспи більше не є міжнародною надзвичайною ситуацією після різкого зниження кількості випадків за останні місяці. Про це повідомляє Associated Press.
Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус повідомив у четвер, що його експертний комітет дійшов висновку, що нещодавнє різке зниження кількості випадків (приблизно на 90%) більше не викликає гострого занепокоєння.
Минулого року Гебреєсус оголосив спалах віспи, яка також відома як мавпяча віспа, «надзвичайною» ситуацією.
Майже усі випадки зараження були виявлені у чоловіків нетрадиційної сексуальної орієнтації, бісексуалів та тих, хто вступав у інтимні стосунки з іншими чоловіками.
Минулого року захворювання охопило понад 100 країн. Це був найбільший спалах віспи в історії.
Водночас замість екстрених заходів ВООЗ пропонує перехід до довготермінової стратегії протидії ризикам, створеним мавпячою віспою.
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