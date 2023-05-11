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Мавпяча віспа більше не становить глобальної загрози – ВООЗ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Мавпяча віспа більше не становить глобальної загрози – ВООЗ
екстрений комітет визнав прогрес, якого вдалося досягнути у глобальній протидії спалахам мавпячої віспи в кількох країнах
фото з відкритих джерел

Станом на сьогодні, у всьому світі зареєстровано понад 87 000 випадків зараження віспою і 140 смертей

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявила у четвер, що глобальний спалах віспи більше не є міжнародною надзвичайною ситуацією після різкого зниження кількості випадків за останні місяці. Про це повідомляє Associated Press.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус повідомив у четвер, що його експертний комітет дійшов висновку, що нещодавнє різке зниження кількості випадків (приблизно на 90%) більше не викликає гострого занепокоєння.

Минулого року Гебреєсус оголосив спалах віспи, яка також відома як мавпяча віспа, «надзвичайною» ситуацією.

Майже усі випадки зараження були виявлені у чоловіків нетрадиційної сексуальної орієнтації, бісексуалів та тих, хто вступав у інтимні стосунки з іншими чоловіками.

Минулого року захворювання охопило понад 100 країн. Це був найбільший спалах віспи в історії.

Водночас замість екстрених заходів ВООЗ пропонує перехід до довготермінової стратегії протидії ризикам, створеним мавпячою віспою.

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Теги: надзвичайний стан

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