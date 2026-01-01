ЦПД: Кремль залучає іноземців до пропаганди серед дітей на ТОТ

Росія активізувала пропаганду серед дітей на ТОТ під час новорічних свят

До пропагандистських заходів на тимчасово окупованих територіях Кремль залучає іноземців

Російська пропаганда використовує новорічні свята, щоб здійснювати ідеологічну обробку дітей на тимчасово окупованих територіях та залучає для цього лояльних до Кремля іноземців. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони.

«У Донецькому театрі ляльок відбулося так зване дитяче свято, організоване за участі «громадян країн ЄС». Захід подається як «тепла гуманітарна ініціатива», однак його зміст і риторика мають чітко виражений антизахідний і пропагандистський характер», – йдеться в повідомленні.

За даними ЦПД, ключовою фігурою заходу став фінський журналіст Кості Хейсканен, який давно і системно співпрацює з російською державною пропагандою.

Зокрема, у своїй промові він розповідав дітям про «зомбовані уряди ЄС» та «глобальну брехню Заходу».

Як наголосили у ЦПД, особливо цинічним є те, що об’єктом цієї пропаганди стають діти з тимчасово окупованих територій.

«Під виглядом турботи їм нав’язують політичну лояльність до держави-агресора, формують викривлену картину світу та закладають антиукраїнські й антизахідні установки з раннього віку», – додали у центрі.

Нагадаємо, що російська влада готує нові механізми примусу для блогерів: у Раді федерації РФ пропонують на законодавчому рівні зобов’язати їх публікувати пропагандистські матеріали.

Згідно з ініціативою, власники популярних каналів та акаунтів із великою аудиторією будуть змушені розміщувати рекламу, що просуває наративи Кремля. У ЦПД підкреслюють, що цей крок є частиною системної стратегії Москви щодо встановлення тотального контролю над інформаційним полем.