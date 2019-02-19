Майже 312 тисяч сирійських біженців повернулися додому



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З початку сирійської громадянської війни на допомогу та притулок біженців Туреччина витратила понад 32 мільярди доларів з власного бюджету, - уряд

Ще майже 4 млн осіб, які отримали міжнародний статус біженців, нині перебувають в Туреччині

Майже 312 тисяч сирійців повернулися додому після військових операцій «Оливкова гілка» та «Щит Євфрату», що провели ЗС Туреччини. Про це заявив міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу, повідомляє «Укрінформ».

Як зазначається, ще 3 мільйони 644 тисячі 342 сирійці, які отримали міжнародний статус біженців, нині перебувають в Туреччині.

За словами міністра, з початку сирійської громадянської війни на допомогу та притулок біженців Туреччина витратила понад 32 мільярди доларів з власного бюджету.

Що стосується нелегальних мігрантів, то за словами міністра, їхня кількість є значною, оскільки Туреччина залишається одним із головних маршрутів, по якому нелегали намагаються дістатися Європи. Зокрема за перші п'ять тижнів цього року було затримано 6 523 нелегальних мігрантів.