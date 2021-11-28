У Німеччині лікар вакцинував людей саморобною вакциною

Винахідливий лікар не зміг отримати ліцензію на винайдену вакцину, проте знайшов охочих щепитися експерементальним препаратом

Вінфрід Штеккер розробив препарат у власній лабораторії та встиг протестувати на охочих

У Німеччині, в аеропорту міста Любек, лікар вакцинував охочих від коронавірусу саморобною вакциною. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Лікаря звати Вінфрід Штеккер, він професор медицини і власник аеропорту. Зараз його підозрюють у порушенні закону про лікарські засоби, оскільки препарат не має офіційної реєстрації.

Вакцинувати людей він почав 27 листопада, в аеропорту зібралися більше ніж 200 людей, понад 50 з яких встигли зробити укол до втручання поліції.

Препарат він розробив у своїй лабораторії, та тестував спершу на собі, членах сімʼї і друзях, а згодом зробити щеплення погодилися кілька десятків добровольців.

За словами самого Штеккера, його препарат заснований на рекомбінантному антигені, «який можна легко та дешево отримати у пробірці» (аналогічний принцип дії має американська вакцина від коронавірусу Novavax).

У вересні 2020 року лікар повідомив про результати своїх досліджень в Інститут імені Пауля Ерліха, який відповідає у Німеччині за реєстрацію вакцин, але інститут у відповідь звернувся до прокуратури.

Нагадаємо, раніше понад 8,5 тисячі осіб, серед них і люди старші 70 років, у ФРН, найімовірніше, отримали фізрозчин замість вакцини від коронавірусу.

До такого висновку експерти прийшли за підсумками розслідування, розпочатого раніше в зв'язку з квітневим інцидентом, при якому з'ясувалося, що співробітниця центру вакцинації підмінила вакцину Pfizer фізрозчином. Тоді повідомлялося, що замість препарату шість осіб отримали пустушку.

Як вже відомо, перша країна ЄС вводить обов’язкову ковід-вакцинацію для всіх. Ідеться про Австрію. Також в столиці Австрії Відні розпочали вакцинацію дітей віком від 5 до 11 років, хоча Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) ще не схвалило імунізацію для цієї вікової групи.

Раніше Pfizer дозволила іншим компаніям виробляти свої таблетки проти Covid-19.

У п’ятницю американський регулятор дозволив щепити бустерною дозою усіх охочих від 18 років.

Ізраїль із 23 листопада розпочинає вакцинацію від коронавірусу дітей 5-11 років.

Нещодавно Канада дозволила вакцинувати Pfizer дітей від 5 років.

Читайте також: