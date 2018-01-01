Меркель розповіла про «солідне» фінансування нового уряду

Гарне фінансування стане одним із принципів роботи

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що роботу нового німецького уряду очікує "солідне фінансування". Про це вона сказала під час спільної прес-конференції лідерів трьох партій - Соціал-демократичної партії Німеччини, Християнсько-демократичного союзу (ХДС) та Християнсько-соціального союзу (ХСС) - котрі створили коаліційну угоду, передає



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Гарне фінансування стане одним із принципів роботи

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що роботу нового німецького уряду очікує "солідне фінансування". Про це вона сказала під час спільної прес-конференції лідерів трьох партій - Соціал-демократичної партії Німеччини, Християнсько-демократичного союзу (ХДС) та Християнсько-соціального союзу (ХСС) - котрі створили коаліційну угоду, передає видання Deutsche Welle.

Серед пріоритетів роботи нового уряду, який очолить Меркель, вона виокремила модернізацію інфраструктури та технічний прогрес, зокрема подальше впровадження цифрових технологій.

Крім того канцлер назвала «солідне фінансування» одним із головних принципів роботи нового німецького уряду. Меркель відмітила, що на переговорах сторонам вдалося досягти компромісів щодо низки важливих питань, у тому числі й міграційного питання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що представники німецьких політичних сил ХДС, ХСС та СДПН досягли прориву в переговорах про формування нової урядової коаліції.