Меркель засудила антисемітські тенденції у Німеччині

З нагоди річниці визволення нацистського концтабору Освенцим канцлер Німеччини назвала протистояння ксенофобії «повсякденному завданням»

Канцлер Німеччини Ангела Меркель засудила антисемітські тенденції в Німеччині. «Ледь піддається розумінню та ганебне обставина, що жодна єврейське установа - будь то школа, дитячий сад або інший заклад, наприклад, синагога, - не може існувати без поліцейської охорони», - заявила Меркель в своєму щотижневому відеоподкасті,



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З нагоди річниці визволення нацистського концтабору Освенцим канцлер Німеччини назвала протистояння ксенофобії «повсякденному завданням»

Канцлер Німеччини Ангела Меркель засудила антисемітські тенденції в Німеччині.

«Ледь піддається розумінню та ганебне обставина, що жодна єврейське установа - будь то школа, дитячий сад або інший заклад, наприклад, синагога, - не може існувати без поліцейської охорони», - заявила Меркель в своєму щотижневому відеоподкасті, опублікованому в суботу, 27 січня.

Всіма силами протистояти антисемітизму та ксенофобії - це «повсякденна задача», зазначила Меркель. Вона назвала традицію відзначати 27 січня річницю визволення нацистського концтабору Освенцим «чудовою ідеєю» колишнього президента ФРН Романа Герцога і підкреслила, що важливо «зберегти голоси» очевидців подій того часу, яких стає все менше.

Щоб жити в «гарному майбутньому», слід завжди пам'ятати про минуле, зазначила канцлер і пообіцяла, що до складу нового уряду увійде уповноважений по боротьбі з антисемітизмом.

Міністр закордонних справ ФРН Зігмар Габріель також закликав протистояти антисемітським тенденціям.

«Пам'ять про жертви націонал-соціалізму ставить перед нами завдання: у всьому світі протистояти ненависті, антисемітизму та іншим формам расизму, а також виступати за дотримання прав людини, за мир і примирення», - зазначив соціал-демократ.

27 січня 1945 солдати радянської армії звільнили близько 7 тисяч в'язнів Освенцима, найбільшого нацистського концтабору. Під час Другої світової війни в ньому було вбито більше 1,1 мільйона чоловік, більшість з яких - євреї.

Джерело: Deutsche Welle