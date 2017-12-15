  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
    У світі

    Меркель засудила антисемітські тенденції у Німеччині

    З нагоди річниці визволення нацистського концтабору Освенцим канцлер Німеччини назвала протистояння ксенофобії «повсякденному завданням»
    Канцлер Німеччини Ангела Меркель засудила антисемітські тенденції в Німеччині. «Ледь піддається розумінню та ганебне обставина, що жодна єврейське установа - будь то школа, дитячий сад або інший заклад, наприклад, синагога, - не може існувати без поліцейської охорони», - заявила Меркель в своєму щотижневому відеоподкасті,
    • Сьогодні, 17:29
    • Розсилка

    З нагоди річниці визволення нацистського концтабору Освенцим канцлер Німеччини назвала протистояння ксенофобії «повсякденному завданням»

    Канцлер Німеччини Ангела Меркель засудила антисемітські тенденції в Німеччині.

    «Ледь піддається розумінню та ганебне обставина, що жодна єврейське установа - будь то школа, дитячий сад або інший заклад, наприклад, синагога, - не може існувати без поліцейської охорони», - заявила Меркель в своєму щотижневому відеоподкасті, опублікованому в суботу, 27 січня.

    Всіма силами протистояти антисемітизму та ксенофобії - це «повсякденна задача», зазначила Меркель. Вона назвала традицію відзначати 27 січня річницю визволення нацистського концтабору Освенцим «чудовою ідеєю» колишнього президента ФРН Романа Герцога і підкреслила, що важливо «зберегти голоси» очевидців подій того часу, яких стає все менше.

    Щоб жити в «гарному майбутньому», слід завжди пам'ятати про минуле, зазначила канцлер і пообіцяла, що до складу нового уряду увійде уповноважений по боротьбі з антисемітизмом.

    Міністр закордонних справ ФРН Зігмар Габріель також закликав протистояти антисемітським тенденціям.

    «Пам'ять про жертви націонал-соціалізму ставить перед нами завдання: у всьому світі протистояти ненависті, антисемітизму та іншим формам расизму, а також виступати за дотримання прав людини, за мир і примирення», - зазначив соціал-демократ.

    27 січня 1945 солдати радянської армії звільнили близько 7 тисяч в'язнів Освенцима, найбільшого нацистського концтабору. Під час Другої світової війни в ньому було вбито більше 1,1 мільйона чоловік, більшість з яких - євреї.

    Джерело: Deutsche Welle

    Читайте також
    Німеччина Ангела Меркель школа
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ