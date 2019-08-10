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    У світі

    Мешканець США прийшов у Walmart з гвинтівкою та здався поліції

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    У США озброєний чоловік навідався до Walmart: хотів провести експеримент&nbsp;/ Фото: japantimes.co.jp - Мешканець США прийшов у Walmart з гвинтівкою та здався поліції
    У США озброєний чоловік навідався до Walmart: хотів провести експеримент / Фото: japantimes.co.jp

    Громадянин пояснив, що він вирішив провести соціальний експеримент

    В американському штаті Міссурі 20-річний Дмитро Андрейченко прийшов до супермаркету Walmart у бронежилеті та з гвинтівкою. Чоловік одразу ж здався охоронцям, а свій вчинок назвав «соціальним експериментом».

    Він не погрожував відвідувачам і без опору прибрав зброю, повідомляють американські ЗМІ.

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    Андрейченко пояснив, що він вирішив провести соціальний експеримент і перевірити, як правоохоронці будуть дотримуватися прав, гарантованих йому Другою поправкою до Конституції США.

    Незважаючи на пояснення хлопця, його звинуватили в загрозі теракту. Стаття передбачає до чотирьох років позбавлення волі. Працівники прокуратури стверджують, що право на носіння зброї не дає людині права діяти так безтурботно й злочинно, лякаючи інших людей.

    Цікаво, що сам Андрейченко фільмував усі події на власний смартфон. На відео чітко помітно, як навіть у момент затримання хлопець, піднявши руки вгору, продовжує знімати все на телефон.

    Світ має боротися із терористами, які «використовують один одного для натхнення» – генсек НАТО.

    Як повідомлялося: В ООН закликали США активніше боротися з расистською ідеологією.

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