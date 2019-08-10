Мешканець США прийшов у Walmart з гвинтівкою та здався поліції



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У США озброєний чоловік навідався до Walmart: хотів провести експеримент / Фото: japantimes.co.jp

Громадянин пояснив, що він вирішив провести соціальний експеримент

В американському штаті Міссурі 20-річний Дмитро Андрейченко прийшов до супермаркету Walmart у бронежилеті та з гвинтівкою. Чоловік одразу ж здався охоронцям, а свій вчинок назвав «соціальним експериментом».

Він не погрожував відвідувачам і без опору прибрав зброю, повідомляють американські ЗМІ.

Андрейченко пояснив, що він вирішив провести соціальний експеримент і перевірити, як правоохоронці будуть дотримуватися прав, гарантованих йому Другою поправкою до Конституції США.

The suspected white supremacist/potential terrorist who went to a Walmart in Springfield MO armed with a gun, body armor and 100 rounds of ammo, is named DMITRIY ANDREYCHENKO. He has been charged with a 1st degree Terrorist Threat.



Why are some media outlets covering his face? pic.twitter.com/aSdQihCQ4h — Tariq Nasheed (@tariqnasheed) August 9, 2019

Незважаючи на пояснення хлопця, його звинуватили в загрозі теракту. Стаття передбачає до чотирьох років позбавлення волі. Працівники прокуратури стверджують, що право на носіння зброї не дає людині права діяти так безтурботно й злочинно, лякаючи інших людей.

Цікаво, що сам Андрейченко фільмував усі події на власний смартфон. На відео чітко помітно, як навіть у момент затримання хлопець, піднявши руки вгору, продовжує знімати все на телефон.

Світ має боротися із терористами, які «використовують один одного для натхнення» – генсек НАТО.

Як повідомлялося: В ООН закликали США активніше боротися з расистською ідеологією.