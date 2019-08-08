В ООН закликали США активніше боротися з расистською ідеологією



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В ООН заявили, що США повинні визнати прямий вплив расизму, ксенофобії та нетерпимості на просування насильства

Експерти ООН закликали США активніше боротися з расистської ідеологією. У поширеній в Женеві заяві вони висловили співчуття сім’ям людей, убитих в штатах Техас і Огайо, звернувши увагу на зв’язок між поширенням расистських ідей і насильством в Сполучених Штатах.

«Сполучені Штати повинні визнати прямий вплив расизму, ксенофобії та нетерпимості на просування насильства і створення атмосфери страху та нестабільності в громадах етнічних і релігійних меншин», - зазначив голова Робочої групи експертів з проблеми осіб африканського походження Ахмед Рейд.

У свою чергу, спецдоповідач ООН з питань расової дискримінації і ксенофобії Тендайі Ачіуме підкреслила, що «використання політиками і керівниками ненависницьких промов з метою забезпечення підтримки» з боку населення робить їх «співучасниками подальшого насильства».

За словами експертів, «відмова перед обличчям повторюваних інцидентів зробити негайні кроки для запобігання подальших актів внутрішнього тероризму посилює співучасть політиків і лідерів в насильстві».

Рейд і Ачіуме нагадали, що стрілки, які здійснювали в США масові вбивства, вдавалися в своїх маніфестах і повідомленнях у соцмережах до риторики, «дегуманізує людей на основі їх раси, релігії, імміграційного статусу та етнічної приналежності».

«Громади і керівники в Сполучених Штатах повинні серйозно поставитися до своїх обов’язків щодо запобігання подальшим трагедій і захисту людських прав усіх людей на рівноправній основі та без будь-яких умов», - констатували експерти.

Нагадаємо, 3 серпня у місті Ель-Пасо в штаті Техас 21-річний нападник цілеспрямовано розстріляв відвідувачів торговельного центру Walmart, а потім здався поліції.

Влада заявляє, що мотивом стрілянини була расова нетерпимість, а федеральна прокуратура розслідує справу як внутрішній тероризм.

Загальна кількість загиблих унаслідок інциденту - 22.

Також в результаті стрілянини, яка сталася у ніч на неділю в місті Дейтон (штат Огайо), постраждали 26 осіб, загинули дев'ятеро людей.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп закликає ввести смертну кару за злочини на ґрунті ненависті.

До слова, у липні у Сполучених Штатах відновили смертну кару.