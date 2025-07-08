Німеччина вже не лідер за кількістю заяв щодо притулку. Яка країна ЄС приваблює біженців

Німеччина більше не є лідером за кількістю заяв про надання притулку, адже її випередила Іспанія

Загалом у країнах ЄС, Норвегії та Швейцарії за перше півріччя 2025 року попросили притулок 388 299 осіб

Кількість прохачів притулку у Німеччині різко скоротилося. У період з 1 січня по 30 червня поточного року було подано 65 495 клопотань, це майже вдвічі – на 43% – менше порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Про це написала газета Welt am Sonntag, повідомляє «Главком».



Цифри наводяться у внутрішньому звіті Європейської комісії від 3 липня 2025 року, який є у розпорядженні німецької газети.

При цьому Німеччина вперше за багато років більше не є лідером за заявами про надання притулку. Її випередили Іспанія, до якої за захистом звернулися 76 020 осіб за перші шість місяців 2025 року, та Франція з показником 75 428 прохачів притулку. До першої шістки країн за кількістю клопотань про притулок входять також Італія (62 534 особи), Греція (27 718) та Бельгія (17 285). Замикають список Литва зі 152 клопотаннями про надання притулку, Словаччина (84 прохання) та Угорщина (47 прохань).

Загалом у країнах ЄС, Норвегії та Швейцарії за перше півріччя 2025 року попросили притулок 388 299 осіб. Це на 23% менше у порівнянні з тим самим періодом 2024 року. Більшість заявників прибули з Венесуели (48 413), Афганістану (41 127) та Сирії (23 307). При цьому більшість венесуельців приїхали до Іспанії, афганці та сирійці – до Німеччини.

Згідно з інформацією EUAA, у Німеччині понад половину заявників прибули з трьох країн – Афганістану (22%), Сирії (20%) та Туреччини (11%).



Депутат Європарламенту, експерт з міграції Олена Дюпонт назвала основною причиною скорочення показників прохань про притулок укладання партнерських угод з країнами Північної Африки, через які раніше прибувала значна частина нелегальних мігрантів. Крім того, вона вказала на посилення співпраці європейського прикордонного агентства Frontex з третіми країнами.

Тим часом ЄС все більше занепокоєний новим зростанням імміграції через Лівію, пише Welt am Sonntag з посиланням на «інформовані джерела». У конфіденційному звіті ЄС. Значна частина – вихідці з Судану та Південного Судану, які прагнуть потрапити до Європи.

Комісар ЄС з питань міграції Магнус Бруннер разом із представниками кількох середземноморських країн ЄС проведе 8 липня переговори у Лівії.

Нагадаємо, з 1 жовтня 2025 року працюючі українські біженці в Нідерландах сплачуватимуть більш ніж удвічі більший особистий внесок за своє перебування. Міністр притулку та міграції Кейзер пояснив, що цей крок має на меті зменшити нерівність між працюючими шукачами притулку та переміщеними особами з України.