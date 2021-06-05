НАТО вірить в можливість діалогу з Росією, – Столтенберг

Столтенберг підкреслив, що НАТО продовжить політику стримування Росії, але вірить в можливість діалогу

Генсек НАТО висловив стурбованість тим, що Росія «веде масоване нарощування військової потужності від Арктики до Африки»

НАТО продовжить забезпечувати надійне стримування і захист від ворожих дій Росії, однак вірить в можливість діалогу з Москвою. Таку думку Генсек НАТО Єнс Столтенберг висловив в ході онлайн-форуму НАТО-2030, який пройшов 4 червня за підтримки інституту Брукінгса, Ради Німеччини з міжнародних відносин і НАТО, передає Голос Америки.

Він зазначив, що сьогоднішня ситуація у світі є «поворотним моментом» для НАТО. Столтенберг нагадав про вихід західних союзників з Афганістану і «авторитарну протидію» Росії й Китаю нинішньому міжнародному порядку, заснованому на міжнародному праві.

Генсек НАТО висловив стурбованість тим, що Росія «веде масоване нарощування військової потужності від Арктики до Африки». ЗІ свого боку Пекін створив «безпрецедентну систему спостереження і контролю над своїм населенням», а також загрожує суверенітету Тайваню та інших своїх сусідів, додав Єнс Столтенберг.

За словами глави НАТО, члени Північноатлантичного альянсу «не можуть самотужки протистояти загрозам з боку Росії й Китаю, а також загрозі зміни клімату – вони повинні діяти разом».

«Я відчуваю і знаю, що серед членів НАТО дуже широкою підтримкою користується те, що ми називаємо дуалістичним підходом до відносин з Росією. Ми продовжимо забезпечувати надійне стримування і захист [від ворожих дій Росії]. Водночас ми віримо в можливість діалогу», – заявив Столтенберг

Попри те, що зараз у відносинах Заходу і Росії спостерігається спад, небачений з часів «холодної війни», Столтенберг підкреслив, що «ми повинні спілкуватися» з росіянами з таких питань, як контроль над озброєннями.

«Росія – авторитарна держава. Але немає ніякої розбіжності між ясним розумінням проблем, які представляє Росія, і необхідністю переговорів з ними», – додав Столтенберг.

«НАТО – не просто військовий альянс. Ми ще й політичний альянс. Ми повинні використовувати механізми НАТО ще більше, щоб реагувати на глобальні виклики», – заявив генсек Північноатлантичного альянсу.

Нагадаємо, про створення нових військових з'єднань в західному військовому окрузі оголосили сьогодні в російському Міністерстві оборони. Як пояснили в Москві, нові підрозділи створюють у відповідь на дії НАТО. Гголова Міноборони РФ Сергій Шойгу, уточнив, що це буде відповіддю на активність країн НАТО на чолі з США, які нарощують інтенсивність польотів і присутність бойових кораблів біля російських кордонів.

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