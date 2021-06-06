Трамп зажадав від Китаю репарації в $10 трлн за Covid-19

Дональд Трамп під час звернення, 8 січня 2020 року

Трамп упевнений, що в поширенні Covid-19 винен Китай

Колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вважає, що Китай повинен виплатити іншим країнам «репарації» за пандемію коронавірусної інфекції не менше 10 трлн доларів. Про це ексглава Білого дому заявив під час з'їзду республіканців у Північній Кароліні.

«Прийшов час, щоб Америка і весь світ зажадали репарацій і відповідальності від Комуністичної партії Китаю. Ми повинні одноголосно заявити, що Китай повинен заплатити», - підкреслив Трамп.

За словами екслідера США, потрібно якомога швидше вводити мита в розмірі 100% на всі товари, вироблені в Китаї.

Крім того, американський експрезидент вирішив закликати держави світу «пред'явити КНР рахунок на $10 трлн як мінімум».

Трамп упевнений, що в поширенні Covid-19 винен Китай. У свою чергу Пекін заперечує цю версію.

The Sunday Times пише також, що китайських вчених ймовірно примусили мовчати про те, що трапилося, коли вони хотіли привернути увагу до ймовірного витоку вірусу з лабораторії.

Першим офіційно підтвердженим випадком Covid-19 була людина, котра захворіла в Китаї 2 грудня 2019 року.

31 грудня 2019 року китайська влада повідомила про випадки пневмонії, викликаної невідомим збудником. 3 січня 2020 року китайські служби повідомили ВООЗ про 44 випадки пневмонії в місті Вухань провінції Хубей.

Влада Китаю відмовилася надавати експертам ВООЗ, які працювали у Вухані на початку 2021 року, первинну інформацію про ранні випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2, який викликає захворювання Covid-19.