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    В Угорщині пройшли протести проти будівництва китайського університету (відео)

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    Протестувальники пройшли маршем від площі Героїв до будівлі угорського парламенту - В Угорщині пройшли протести проти будівництва китайського університету (відео)
    Протестувальники пройшли маршем від площі Героїв до будівлі угорського парламенту
    Фото: Reuters/Bernadett Szabo

    Установу хочуть побудувати на гроші угорських платників податків

    У суботу, 5 червня, в столиці Угорщини пройшли масові протести проти будівництва в Будапешті філії шанхайського Університету Фудань.

    Як повідомляє DW, на акцію протесту вийшли близько десяти тисяч людей. Демонстранти звинувачують прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в надмірній близькості до китайської влади.

    Протестувальники пройшли маршем від площі Героїв до будівлі угорського парламенту, порушивши заборону на зібрання понад 500 людей через коронавірус. Натовп ніс прапори і плакати з написом «Ні Фуданю».

    Як уточнюється, згідно з домовленістю між урядом Угорщини і керівництвом китайського університету, в Будапешті повинно бути зведене студентське містечко площею 500 тисяч квадратних метрів, розраховане приблизно на п’ять тисяч студентів.

    Згідно з планами, будівництво кампусу має бути завершено до 2024 року.

    Особливе невдоволення протестувальників викликало те, що установа, повністю підконтрольна Комуністичній партії КНР, має створюватися на гроші угорських платників податків.

    Вартість будівництва навчального комплексу попередньо оцінюється в 1,5 млрд євро.

    Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський анонсував створення президентського університету у Києві. За його словами, там будуть навчати людей виконувати завдання для захисту держави.

    Крім того, найближчим часом у Верховній Раді зареєструють законопроект про створення президентського університету. У проекті закону буде прописана структура майбутнього навчального закладу.

    Будівництво президентського університету передбачено на території державного «Експоцентру України» (ВДНГ, Київ). На території закладу розміщуватимуться 11 кампусів, серед яких п'ять профільних наукових кампусів, адміністративний корпус, апарт-готель для студентів, апарт-готель для педагогів, лікарня, дипломатична служба і корпус з офісами іноземних компаній.

    Реалізація концепту впродовж трьох років із підготовкою документації, новим будівництвом, первинним необхідним обладнанням коштуватиме 7,2 млрд грн.

    Додамо, що ініціатива Зеленського вже викликала шквал гумору в соціальних мережах.

    До слова, колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян подав у НАБУ заяву про вчинення злочину Володимиром Зеленським з розкрадання у особливо великих розмірах коштів платників податків у рамках президентського проекту «Велике будівництво».

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    Теги: Китай гроші будівництво Угорщина
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    В Угорщині пройшли протести проти будівництва китайського університету (відео)