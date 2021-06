В Угорщині пройшли протести проти будівництва китайського університету (відео)

У суботу, 5 червня, в столиці Угорщини пройшли масові протести проти будівництва в Будапешті філії шанхайського Університету Фудань.

Як повідомляє DW, на акцію протесту вийшли близько десяти тисяч людей. Демонстранти звинувачують прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в надмірній близькості до китайської влади.

Протестувальники пройшли маршем від площі Героїв до будівлі угорського парламенту, порушивши заборону на зібрання понад 500 людей через коронавірус. Натовп ніс прапори і плакати з написом «Ні Фуданю».

Як уточнюється, згідно з домовленістю між урядом Угорщини і керівництвом китайського університету, в Будапешті повинно бути зведене студентське містечко площею 500 тисяч квадратних метрів, розраховане приблизно на п’ять тисяч студентів.

