Міністр охорони здоров'я Литви поголив голову, щоб підтримати хворого прем’єра (фото)



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Ауреліюс Верига поголив голову «в знак солідарності з прем'єром і з усіма, хто стикається з онкологічними захворюваннями» Фото: facebook.com/aurelijus.veryga

Литовський прем’єр Саулюс Скверняліс зіткнувся з онкологічним захворюванням – лімфомою

Міністр охорони здоров'я Литви Ауреліюс Верига на знак солідарності з прем'єрміністром Саулюсом Сквернялісом постригся наголо і виклав своє фото в соцмережу.

Про це повідомляє портал Delfi.

«Наявність або відсутність волосся - тимчасове явище. Це тільки форма. Хочеться підтримати тих, для кого такі зміни - не їх вибір. В знак солідарності з прем'єром і з усіма, хто стикається з онкологічними захворюваннями», - заявив міністр охорони здоров'я Литви.

Верига також побажав довіряти медицині, яка, за його словами, творить чудеса.

«Бажаю сил, рішучості, впевненості в собі і в медицині нашої країни, яка творить дива! Віра в свої сили і довіра до професійних лікарів допомагають подолати труднощі. Не сумнівайтеся в цьому. Давайте будемо єдині, солідарні і давайте допомагати один одному. Разом одужувати легше», – зазначив він.

Як відомо, нещодавно литовський прем’єр Саулюс Скверняліс повідомив, що зіткнувся з онкологічним захворюванням – лімфомою.

«До цього я проходив комісію в липні 2018 року, все було в порядку, як зазвичай. Я відчував себе чудово. Після президентських виборів я вирішив перевірити своє здоров'я, під час перевірки помітили збої в лімфатичній системі. На жаль, діагноз можна було встановити тільки після операції - лімфома, перша стадія, вона не поширилася. Зараз застосовують лікування - імунотерапія і хіміотерапія», - розповів Скверняліс.

Він сказав, що сподівається, що за вересень і жовтень його здоров'я повністю відновиться.