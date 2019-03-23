  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Міністр юстиції Болгарії подала у відставку через скандал з нерухомістю

    • Розсилка
    Міністр юстиції Болгарії подала у відставку через скандал з нерухомістю

    Цачева є власницею квартири площею 200 м² у престижному районі Софії, придбаної за ціною, значно нижчою за ринкову

    Міністр юстиції Болгарії Цецка Цачева заявила про бажання залишити роботу в уряді через скандал з нерухомістю. Про це повідомляє болгарський телеканал Nova.

    Цачева висловила бажання піти у відставку під час розмови з прем’єр-міністром Бойко Борисовим.

    Напередодні міністр юстиції закликала генпрокуратуру Болгарії провести розслідування щодо її квартири у Софії.

    Цачева і низка впливових політиків з керівної партії Герб виявилися втягнутими у скандал з заниженням вартості елітного житла.

    Цачева є власницею квартири площею 200 м² у престижному районі Софії, придбаної за ціною, значно нижчою за ринкову. Сама Цачева стверджує, що квартиру придбала цілком легально, після того як побачила будівельні роботи на місці майбутнього дому і сконтактувала з забудовником.

    Нагадаємо, заступник прем'єр-міністра Болгарії, міністр і болгарський депутат Європарламенту у минулому році виявилися причетні до справи про незаконний продаж сертифікатів про походження, які дозволяли вихідцям із третіх країн претендувати на болгарський паспорт.

    Джерело: Європейська правда

    Читайте також
    нерухомість Болгарія житло
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ