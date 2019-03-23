Міністр юстиції Болгарії подала у відставку через скандал з нерухомістю



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Цачева є власницею квартири площею 200 м² у престижному районі Софії, придбаної за ціною, значно нижчою за ринкову

Міністр юстиції Болгарії Цецка Цачева заявила про бажання залишити роботу в уряді через скандал з нерухомістю. Про це повідомляє болгарський телеканал Nova.

Цачева висловила бажання піти у відставку під час розмови з прем’єр-міністром Бойко Борисовим.

Напередодні міністр юстиції закликала генпрокуратуру Болгарії провести розслідування щодо її квартири у Софії.

Цачева і низка впливових політиків з керівної партії Герб виявилися втягнутими у скандал з заниженням вартості елітного житла.

Цачева є власницею квартири площею 200 м² у престижному районі Софії, придбаної за ціною, значно нижчою за ринкову. Сама Цачева стверджує, що квартиру придбала цілком легально, після того як побачила будівельні роботи на місці майбутнього дому і сконтактувала з забудовником.

Нагадаємо, заступник прем'єр-міністра Болгарії, міністр і болгарський депутат Європарламенту у минулому році виявилися причетні до справи про незаконний продаж сертифікатів про походження, які дозволяли вихідцям із третіх країн претендувати на болгарський паспорт.

Джерело: Європейська правда