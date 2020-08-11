Мінський тракторний завод оголосив страйк через президентські вибори в Білорусі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мінський тракторний завод приєднався до хвилі страйків у Білорусі

70 працівників підприємства припинили роботу на підтримку протестів в країні

До загальнонаціонального страйку в Білорусі, мета якої - домогтися чесних виборів в країні, - приєднався Мінський тракторний завод. Про це повідомляє місцеве джерело NEXTA.

Відзначається, що на страйк вийшли 70 інженерно-технічних працівників з декількох управлінь заводу.

До страйкарів вийшов ідеолог заводу і почав залякувати

«На обіді до них вийшов заступник директора з ідеологічної роботи і почав лякати. А йому ніхто не повірив. Тому що більше ідеологам ніхто не вірить!», – йдеться в повідомленні.

Мінський тракторний завод був заснований в 1946 році. Він є одним з найбільших виробників сільськогосподарської техніки в світі, на заводі працює 35,000 співробітників.

Нагадаємо, як раніше повідомляв «Главком», Білоруський капітан міліції з-під Вітебська Ємельянов Єгор Миколайович пішов зі служби в правоохоронних органах після 17 років роботи. Він виклав світлину своїх заслуг в інтернет і підписав: «міліція з народом».