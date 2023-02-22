Міжнародна федерація журналістів вигнала росіян із організації

Відповідне рушення підтримали представники 19 країн

Російських пропагандистських журналістів вигнали Міжнародної федерації журналістів. Про це пише видання The Washington post, а також повідомив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

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Призупинення членства – це максимальна санкція, яку Міжнародна федерація журналістів може застосувати щодо своїх членів через порушення її статуту. Рішення про виключення ухвалює Всесвітній конгрес МФЖ.

«Міжнародна федерація журналістів негайно призупинила діяльність Російської спілки журналістів у зв'язку з її діями після вторгнення Росії в Україну та її ролі на анексованих українських територіях», – йдеться у повідомленні.

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Голосування відбулося після того, як профспілка відмовилася переглянути своє рішення про створення філій в чотирьох регіонах, анексованих Росією, повідомили у федерації.

«Дії російської спілки журналістів щодо створення чотирьох філій на анексованих українських територіях явно зруйнували ... солідарність і посіяні розбіжності між сестринськими спілками», – сказав президент Міжнародної федерації Домінік Прадальє.

«Перемога! Виконком Міжнародної федерації журналістів зупинив членство союзу журналістів Росії в ИФЖж! Фактично російських пропагандистів вигнали з журналістського світового кола. Поновити права росіян хіба зможе Конгрес МФЖ у 2026 році. Але очевидно, що цього не станеться» – написав Томіленко.

Нагадаємо, за час військових дій в Україні окупанти вбили 32 медійників.