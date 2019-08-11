  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Міжнародний форум ультраправих партій в Португалії викликав масові протести у столиці

    • Розсилка
    <p>Масові протести у Лісабоні / Фото Reuters / Rafael Marchante</p> - Міжнародний форум ультраправих партій в Португалії викликав масові протести у столиці

    Масові протести у Лісабоні / Фото Reuters / Rafael Marchante

    Форум крайніх правих груп організувала португальська Nova Ordem Social, яка зібрала близько 65 осіб з усієї Європи

    Сотні активістів пройшли у суботу деякими з головних вулиць Лісабона на знак протесту проти конференції крайніх правих груп, організованої португальською Nova Ordem Social, яка зібрала близько 65 осіб з усієї Європи.

    Про це повідомляє Reuters.

    «В нашій країні не повинно бути прийнятним санкціонування подій, що поєднують з різних країн рухи, які є ксенофобськими, расистськими і відверто фашистськими», – заявила депутат лівого блоку Ізабель Пірес.

    Португалія є однією з чотирьох країн Європи, в якій відсутня крайня права політична партія у парламенті.

    Уряд, очолюваний прем’єр-міністром Антоніо Коста, піддаловся гострій критиці з боку організаторів протесту за дозвіл конференції, в якій взяли участь члени кількох європейських груп, у тому числі німецька Die Rechte і французька Parti Nationaliste Francais.

    Читайте також

    «Ми не хочемо бути поза міжнародного руху, що відбувається в Європі», – заявив журналістам лідер Nova Ordem Social Маріо Мачадо в кулуарах конференції.

    Зустріч відбулася у конференц-залі готелю SANA в Лісабоні, де більшість місць було порожнім, що свідчить про недостатню популярності крайніх правих у Португалії.

    Лідер Nova Ordem Social Мачадо був звільнений з в’язниці в 2017 році, після того, як провів там десятиліття за такі злочини, як расова дискримінація та незаконне зберігання зброї.

    Читайте також
    Португалія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ