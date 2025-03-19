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Британія привела в стан готовності військових через можливу відправку в Україну – медіа

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Британія привела в стан готовності військових через можливу відправку в Україну – медіа
Медіа: Підрозділи спеціального призначення отримали вказівку готуватися до мобілізації в Україну від військових планувальників
фото з відкритих джерел

Командний центр військового планування Великої Британії отримав директиви розпочати процес розгортання особового складу

Британські сили спеціального призначення нібито приведені в стан готовності до відправки в Україну в рамках миротворчої місії Великої Британії. Як передає «Главком», про це повідомляє The i Paper з посиланням на два військові джерела, обізнані з відповідною директивою.

Підрозділи спеціального призначення отримали вказівку готуватися до мобілізації в Україну від військових планувальників, які відповідають за підготовку сил, повідомили два військові джерела.

Командний центр військового планування Великої Британії, Постійний об'єднаний штаб (PJHQ) минулого тижня отримав директиви розпочати процес розгортання особового складу і ресурсів.

Накази, які також стосуються резервістів сил спеціального призначення, передбачають приведення особового складу в готовність з метою забезпечення роботоздатності військової техніки до отримання повідомлення про мобілізацію в Україну.

Рішення про приведення ключових військ у бойову готовність було прийнято в той час, коли Британія готується прийняти військових керівників з групи країн, готових підтримати угоду про припинення вогню між Україною і Росією.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер готовий розмістити британських військових як миротворців в Україні на необмежений термін. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times.

«Прем'єр-міністр готовий взяти на себе безстрокове зобов'язання розміщувати британські війська «стільки, скільки потрібно» разом із західними союзниками у спробі зберегти мир», – пише видання.

Зазначається, що керівники оборонних відомств із «коаліції охочих» зустрінуться у четвер у Лондоні, щоб обговорити «в деталях», де мають бути розгорнуті миротворчі сили.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Україна як суверенна держава має право запрошувати союзні країни для розміщення миротворчого контингенту, і це не є питанням, яке має вирішувати Росія.

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Теги: добровольці військові Велика Британія миротворці

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