Зеленський зустрівся з королем Чарльзом III

Зеленського біля маєтку зустрів особисто британський монарх

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із королем Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Чарльзом III біля маєтку Сандрингем на сході Англії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Повідомляється, одразу після саміту щодо питань війни в Україні Зеленський вирушив на зустріч з королем Чарльзом III до королівського маєтку.

Президент України прибув до королівської резиденції гелікоптером, де його особисто привітав британський монарх. Перш ніж зайти до маєтку вони коротко поспілкувались та зробили декілька фото.

Зеленський та король Чарльз всередині маєтку фото: РА

Зазначено, що місцеві жителі, деякі з яких тримали українські прапори, зібралися біля маєтку, щоб побачити його прибуття.

Нагадаємо, вчора, 1 березня Володимир Зеленський прибув до Британії. У Лондоні завершився екстрений саміт щодо питань війни в Україні. На саміті був присутній президент України Володимир Зеленський.

Після саміту прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер виступив на пресконференції та повідомив про підсумки саміту.