Московська церква радить жінкам шукати собі чоловіків у Африці



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Протоієрей Димитрій (Смирнов)

Укладати шлюби з іновірцями і атеїстами не можна – протоієрей

У Російській православній церкві (РПЦ) не радять росіянкам виходити заміж за мусульман, єговістів, комуністів і атеїстів. Тим жінкам, які не змогли знайти чоловіка в Росії, глава патріаршої комісії у справах сім’ї протоієрей Димитрій (Смирнов) порадив їхати в Африку.

За словами священнослужителя, в Африці живе багато християн, а РПЦ доброзичливо налаштована до шлюбів з представниками інших християнських конфесій.

«Якщо людина християнин – ну, припустимо, католик або лютеранин. Ну, на самий крайній випадок – баптист, але не далі. Ніякий адвентист сьомого дня для цього ніяк не підходить, хоча вони будуть стверджувати, як і єговісти, що вони християни», – пояснив протоієрей.

Укладати шлюби з іновірцями і атеїстами, на думку священнослужителя, не можна. Такі шлюби церква не зможе благословити. «Церква – вона складається з малих домашніх церков. А як можна будувати церкву з мусульманином, з єговістів, з комуністом, з атеїстом? Це не буде домашня церква, це буде невідомо що», – зазначив він.

Нагадаємо, в центрі Москви чоловік з ножем напав на парафіян храму під час служби.

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