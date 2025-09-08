Головна Світ Соціум
Москва отримала привітання в День воєнної розвідки України (фото)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Москва отримала привітання в День воєнної розвідки України (фото)
Москву заполонили листівки від ГУР
фото: ГУР

Москву заполонили листівки з посланням від української розвідки

У Москві з’явилися листівки з «привітаннями» від ГУР, спрямованими проти російської влади та військових. У День воєнної розвідки України російська столиця отримала вітання, передає «Главком».

Ці акції є нагадуванням росіянам про відповідальність за злочини, скоєні в Україні. На листівках міститься гучне повідомлення «відповідальність неминуча» та логотип ГУР.

«Після всіх злочинів, які росіяни вчинили в Україні, наївно сподіватися, що їх омине заслужена кара – як сьогодні, так і завжди», – сказав співрозмовник LIGA.net у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Нагадаємо, у День воєнної розвідки України, 7 вересня, президент Володимир Зеленський звернувся зі словами подяки до розвідників. Він відзначив їхню важливу роботу, яка значно послаблює ворога та додає сили Україні

Також платформа «Культурні сили» представила міні-альбом «ГУР працює», присвячений Дню воєнної розвідки. Збірка поєднує творчість військових і цивільних музикантів, які у стилі воєнного репу передають силу та дух українських розвідників.

росія Москва ГУР розвідка

Москва отримала привітання в День воєнної розвідки України (фото)
Москва отримала привітання в День воєнної розвідки України (фото)
