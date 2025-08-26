Справа про корупцію. У РФ арештовано ще одного генерала міноборони

Арешт чиновника відбувся наприкінці квітня в рамках кримінальної справи про шахрайство в особливо великому розмірі

Генералу інкримінують розкрадання понад 57 млн рублів при закупівлі медичного обладнання

Російська влада звинуватила в корупції екскерівника ФДБУ «9-й лікувально-діагностичний центр» (ЛДЦ) міноборони РФ генерал-майора Костянтина Кувшинова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times.

Згідно з матеріалами справи, генералу інкримінують розкрадання понад 57 млн рублів при закупівлі медичного обладнання. Арешт чиновника, який звільнився з ЛДЦ в травні 2025 року, відбувся в кінці квітня в рамках кримінальної справи про шахрайство в особливо великому розмірі.

За даними правоохоронців, у 2022 році підлеглий Міноборони 9-го ЛДЦ домовився про закупівлі обладнання з компаніями «Дельрус» і «ТДА-Сервіс». Сума контракту склала понад 100 млн рублів. Однак вартість поставок була завищеною і Кувшинов привласнив різницю між реальною і заявленою в договорах сумою (понад 57 млн рублів), розподіливши «прибуток» з представниками фірм-постачальників – Ігорем Ігнатовим («Дельрус») і Олександром Хоциним («ТДА-Сервіс»).

Військові слідчі ще на початку червня повідомляли про порушення останніх кримінальних справ про шахрайство. Ігнатов був заарештований, а Хоцина відправили під домашній арешт.

У справі фігурує ще один підприємець – Володимир Богданов. Під час обшуків у нього знайшли «незареєстровану бойову зброю» і представили звинувачення в незаконному зберіганні (222 КК).

Раніше Московський міський суд засудив колишнього заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова до 13 років колонії за обвинуваченням у розкраданні та легалізації злочинних доходів.