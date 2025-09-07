«Культурні сили» присвятили міні-альбом українським розвідникам

«ГУР працює»: до Дня воєнної розвідки презентовано музичний альбом

Платформа «Культурні сили» представила міні-альбом «ГУР працює», присвячений Дню воєнної розвідки. Збірка поєднує творчість військових і цивільних музикантів, які у стилі воєнного репу передають силу та дух українських розвідників. Про це повідомляє «Главком».

До альбому увійшли композиції від Nord Division, Проспект Соборний, Міші Крупіна, KOSTUA та Макса ТТ. За словами виконавців, треки відображають «віру, силу та волю тих, хто щодня робить свою справу в тіні». Один із виконавців Nord Division зазначив, що «країна буде стояти, поки наші розвідники в строю».

День воєнної розвідки відзначається в Україні щороку 7 вересня.

Музикант Тарас Білка («Проспект Соборний») прокоментував, що ця музика не про героїзм, а про відповідальність і призначення. Він наголосив, що «розвідники не хизуються подвигами», а їхня робота – це «любов до своїх родин, що дозволяє нищити ворогів будь-якими засобами».

Раніше, за спільної ініціативи КМВА, ГУР та платформи, у Києві на Алеї захисників було відкрито пам’ятний знак «Воєнна розвідка».

Як відомо, 7 вересня – свято тих, про кого не прийнято говорити вголос та на широкий загал. Тих, кого не завжди видно, але чиї дії на полі бою завжди є вирішальними. Тих, хто першим знає, – де саме знаходиться ворог, про що він думає, яким є його стратегічний та тактичний план. Це – день тих, хто зазвичай лишається у тіні, але саме завдяки їхнім знанням, рішучості й холодному розуму Україна має перевагу на полі бою та в дипломатичних перемовинах. Бо ці люди – завжди на крок попереду. Завжди бачать далі горизонту. 7 вересня ми відзначаємо День воєнної розвідки України.