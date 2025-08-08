Німецькі спецслужби попередили про загрозу саботажу з боку РФ – Bild

Спецслужби у Німеччині вже стежать за потенційними агентами Кремля

Німецькі спецслужби полюють на російських агентів, які можуть готувати диверсії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bild.

Спецслужби попередили, що серед можливих виконавців диверсій можуть бути як агенти російських спецслужб, так і ліві екстремісти.

Німецька влада на тлі зростаючої напруженості оголосила про закриття представництв провідних російських ЗМІ в країні. Повідомляється, що це було зроблено через загрозу нацбезпеці.

За даними видання, російські диверсії, метою якою може стати залізнична мережа, яка щодня перевозить понад 7 млн пасажирів, здатні серйозно порушити рух та паралізувати важливі транспортні вузли країни.

Нагадаємо, у січні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розповідав, що Росія готувала диверсії в повітряному просторі країни та проти авіаліній по всьому світу. Тоді він відзначав, що було зафіксовано акти саботажу. «Польща відіграє ключову роль проти тих саботажів і диверсій, які мають місце не тільки на польській території. Деякі акти саботажу РФ чи підготування до диверсії були в країнах», – говорив він.

У травні Польща закрила генконсульство РФ у Кракові через диверсії росіян. Тоді вдалося довести причетність російських спецслужб до саботажу з підпалом торговельного центру «Маривільська 44» у Варшаві.

У квітні спецслужби попереджали про можливий план РФ саботувати енергетичні трубопроводи Великої Британії. Це змусило радників з безпеки попередити свої родини про необхідність підготувати 72-годинний «набір для виживання».

Британцям тоді порадили бути готовими до можливих відключень електроенергії та подбати про наявність їжи та води.