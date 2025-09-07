Головна Країна Політика
Зеленський привітав військових розвідників

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Зеленський привітав військових розвідників
7 вересня в Україні відзначають День воєнної розвідки
колаж: glavcom.ua

Президент України привітав військових розвідників з професійним святом

У День воєнної розвідки України, 7 вересня, мрезидент Володимир Зеленський звернувся зі словами подяки до розвідників. Він відзначив їхню важливу роботу, яка значно послаблює ворога та додає сили Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський підкреслив, що українські розвідники щодня роблять більше, ніж здається можливим, знаходячи та вражаючи слабкі місця ворога.

«Дякую за відвагу та відданість Україні. За все, що ви робите для держави та наших людей. Завжди пам’ятатимемо й будемо вдячні всім, хто віддав життя, виконуючи бойові завдання», – зазначив президент.

Як відомо, сьогодні, 7 вересня 2025 року, відзначається День воєнної розвідки України. Багато в чому саме від наших розвідників залежить успіх бойових операцій. Розвідка дозволяє чути й бачити противника, передбачати рух ворожого війська, а також проводити спецоперації на окупованих територіях та навіть в РФ. Крім того, розвідники наповнюють доказову базу щодо російської агресії та воєнних злочинів на території України.

До слова, в Києві та Львові пройшли символічні акції вшанування полеглих героїв-розвідників. Про це повідомляє «Главком».

У столиці біля монумента «Батьківщина-Мати» до неба здійнявся жовто-блакитний дим, що став візуальним символом подяки й шани розвідникам, які щодня ризикують життям заради безпеки України.

Теги: розвідка Володимир Зеленський

