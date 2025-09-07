Зеленський привітав військових розвідників
Президент України привітав військових розвідників з професійним святом
У День воєнної розвідки України, 7 вересня, мрезидент Володимир Зеленський звернувся зі словами подяки до розвідників. Він відзначив їхню важливу роботу, яка значно послаблює ворога та додає сили Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.
Володимир Зеленський підкреслив, що українські розвідники щодня роблять більше, ніж здається можливим, знаходячи та вражаючи слабкі місця ворога.
💪🏻🇺🇦Президент України привітав воєнну розвідку з професійним днем pic.twitter.com/MjVHHCHrLD— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 7, 2025
«Дякую за відвагу та відданість Україні. За все, що ви робите для держави та наших людей. Завжди пам’ятатимемо й будемо вдячні всім, хто віддав життя, виконуючи бойові завдання», – зазначив президент.
Як відомо, сьогодні, 7 вересня 2025 року, відзначається День воєнної розвідки України. Багато в чому саме від наших розвідників залежить успіх бойових операцій. Розвідка дозволяє чути й бачити противника, передбачати рух ворожого війська, а також проводити спецоперації на окупованих територіях та навіть в РФ. Крім того, розвідники наповнюють доказову базу щодо російської агресії та воєнних злочинів на території України.
До слова, в Києві та Львові пройшли символічні акції вшанування полеглих героїв-розвідників. Про це повідомляє «Главком».
У столиці біля монумента «Батьківщина-Мати» до неба здійнявся жовто-блакитний дим, що став візуальним символом подяки й шани розвідникам, які щодня ризикують життям заради безпеки України.
Коментарі — 0