Мусонні дощі паралізували Мумбай (фото)
Дощі паралізували транспорту систему міста
Сезон мусонних дощів паралізував частину міста Мумбай, фінансової та розважальної столиці Індії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.
Перебої торкнулися авіарейсів і навіть деяких завжди жвавих місцевих поїздів, які є життєво важливою частиною транспортної системи міста.
Багато районів Мумбаї затоплені водою, і люди бродять по затоплених вулицях.
Нагадаємо, 14 серпня в індійському Кашмірі щонайменше 46 людей загинули та понад 200 зникли безвісти внаслідок раптової сильної зливи. Ця катастрофа стала другою подібною трагедією в Гімалаях за трохи більше ніж тиждень.
Інцидент стався близько 11:30 ранку за місцевим часом у місті Часоті округу Кіштвар, яке є зупинкою на популярному паломницькому маршруті. Повінь змила громадську кухню та пост охорони, де перебувала велика кількість прочан.
Коментарі — 0