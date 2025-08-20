Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Мусонні дощі паралізували Мумбай (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Мусонні дощі паралізували Мумбай (фото)
Багато районів міста Мумбай затоплені водою по пояс
фото: АР

Дощі паралізували транспорту систему міста

Сезон мусонних дощів паралізував частину міста Мумбай, фінансової та розважальної столиці Індії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

Перебої торкнулися авіарейсів і навіть деяких завжди жвавих місцевих поїздів, які є життєво важливою частиною транспортної системи міста.

Мусонні дощі паралізували Мумбай (фото) фото 1
фото: АР
Мусонні дощі паралізували Мумбай (фото) фото 2
Мусонні дощі паралізували Мумбай (фото) фото 3

Багато районів Мумбаї затоплені водою, і люди бродять по затоплених вулицях.

Мусонні дощі паралізували Мумбай (фото) фото 4
Мусонні дощі паралізували Мумбай (фото) фото 5

Нагадаємо, 14 серпня в індійському Кашмірі щонайменше 46 людей загинули та понад 200 зникли безвісти внаслідок раптової сильної зливи. Ця катастрофа стала другою подібною трагедією в Гімалаях за трохи більше ніж тиждень.

Інцидент стався близько 11:30 ранку за місцевим часом у місті Часоті округу Кіштвар, яке є зупинкою на популярному паломницькому маршруті. Повінь змила громадську кухню та пост охорони, де перебувала велика кількість прочан.

Читайте також:

Теги: Індія дощ негода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ліндсі Грем пригрозив Путіну
США планують ввести тарифи проти трьох країн, які купують нафту у РФ
21 липня, 08:50
Октоген широко використовується в боєголовках ракет і торпед, ракетних двигунах та снарядах
Індійська фірма відправила до Росії вибухівки на $1,4 млн – Reuters
24 липня, 17:04
Індія є одним з найбільших покупців російської нафти
Індійські нафтопереробні заводи припиняють закупівлю російської нафти – Reuters
31 липня, 15:06
Раніше Трамп попереджав про можливі додаткові тарифи на індійський імпорт
«Їм байдуже, скільки людей гине в Україні». Трамп прокоментував підвищення тарифів для Індії
4 серпня, 18:46
Переговори про закупівлю американської зброї та техніки на мільярди доларів зупинилися
Індія призупинила закупівлі американської зброї через мита Трампа – Reuters
8 серпня, 15:40
Індія уклала нові угоди з різних регіонів світу
Найбільші нафтопереробники Індії відмовилися від російської сировини
9 серпня, 08:32
Індія відреагувала на мита Трампа
Мита Трампа є несправедливими та нерозумними – МЗС Індії
6 серпня, 20:14
Зеленський та Моді домовилися запланувати особисту зустріч у вересні
Зеленський з прем’єр-міністром Індії обговорили санкції проти РФ
11 серпня, 16:16
Повінь змила громадську кухню та пост охорони, де перебувала велика кількість прочан
Трагедія в Індії: через зливу загинуло щонайменше 46 людей
15 серпня, 10:04

Соціум

В Іспанії через спеку загинуло понад 2600 людей
В Іспанії через спеку загинуло понад 2600 людей
Мусонні дощі паралізували Мумбай (фото)
Мусонні дощі паралізували Мумбай (фото)
У яких містах Польщі найшвидше зменшується населення: статистика
У яких містах Польщі найшвидше зменшується населення: статистика
У Німеччині невідомі спалили чотири автомобілі Бундесверу
У Німеччині невідомі спалили чотири автомобілі Бундесверу
У Дубаї банда викрала діамант вартістю $25 млн
У Дубаї банда викрала діамант вартістю $25 млн
Трамп відмовився від відпустки через Україну
Трамп відмовився від відпустки через Україну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 серпня 2025
2728
Жоден корупціонер не сів до в'язниці: визначено «мертву статтю» Кримінального кодексу
1992
Трамп зробив заяву про закінчення війни в Україні
1802
Росіяни атакували навчальний заклад на Дніпропетровщині (фото)
1762
У Києві ліквідовано злочинну схему для ухилянтів, до якої були залучені адвокати і лікарі

Новини

Ще одна країна запропонувала провести у себе саміт Зеленського з Путіним
Вчора, 22:06
Каллас анонсувала новий пакет санкцій проти РФ та озвучила терміни
Вчора, 21:21
«У пошуках миру»: Білий дім опублікував ще одне фото з Зеленським
18 серпня, 23:43
Дефіцит бюджету на 2026 рік: Марченко назвав суму та необхідну допомогу від партнерів
18 серпня, 14:20
Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
18 серпня, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua