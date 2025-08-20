Мусонні дощі паралізували Мумбай (фото)

Багато районів міста Мумбай затоплені водою по пояс

Дощі паралізували транспорту систему міста

Сезон мусонних дощів паралізував частину міста Мумбай, фінансової та розважальної столиці Індії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

Перебої торкнулися авіарейсів і навіть деяких завжди жвавих місцевих поїздів, які є життєво важливою частиною транспортної системи міста.

фото: АР

Багато районів Мумбаї затоплені водою, і люди бродять по затоплених вулицях.

Нагадаємо, 14 серпня в індійському Кашмірі щонайменше 46 людей загинули та понад 200 зникли безвісти внаслідок раптової сильної зливи. Ця катастрофа стала другою подібною трагедією в Гімалаях за трохи більше ніж тиждень.

Інцидент стався близько 11:30 ранку за місцевим часом у місті Часоті округу Кіштвар, яке є зупинкою на популярному паломницькому маршруті. Повінь змила громадську кухню та пост охорони, де перебувала велика кількість прочан.