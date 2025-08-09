Головна Світ Економіка
Найбільші нафтопереробники Індії відмовилися від російської сировини

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Найбільші нафтопереробники Індії відмовилися від російської сировини
Індія уклала нові угоди з різних регіонів світу
фото: Reuters

Індія припиняє закупівлі російської нафти під тиском США, переключаючись на інші джерела

Найбільші державні нафтопереробні заводи Індії, Indian Oil Corp та Bharat Petroleum, придбали щонайменше 22 млн барелів неросійської сирої нафти з поставкою у вересні та жовтні. Такий крок зроблено після посиленого тиску з боку Сполучених Штатів з вимогою припинити закупівлі в Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Індійські державні нафтопереробні заводи з 2022 року майже повністю відмовились від спотового ринку, натомість ставши одними з ключових покупців дешевшої російської сировини після вторгнення Росії в Україну. Проте наприкінці липня вони призупинили закупівлі з Росії, що, за словами джерел, сталося під тиском президента США Дональда Трампа.

«Оскільки президент Трамп чинить тиск на країну Індію, а не на окремі організації, безсумнівно... відбудеться обговорення між урядом і тими нафтопереробними заводами, які продовжують імпортувати», – прокоментував ситуацію Гаррі Чілінгуйріан з Onyx Capital Group.

Як зазначає видання з посиланням на джерела в торгівлі, Індія уклала нові угоди з різних регіонів світу.

Indian Oil Corp (IOC) придбала значні обсяги нафти з:

  • США (2 млн барелів американської нафти марки Mars)
  • Бразилії (2 млн барелів)
  • Лівії (1 млн барелів)

Крім того, минулого тижня IOC придбала 8 млн барелів сирої нафти з Близького Сходу, США, Канади та Нігерії.

Bharat Petroleum (BPCL), другий за величиною державний нафтопереробний завод Індії, придбав 9 млн барелів нафти, зокрема:

  • Анголи (1 млн барелів Girassol)
  • США (1 млн барелів Mars)
  • Абу-Дабі (3 млн барелів Murban)
  • Нігерії (2 млн барелів)

Загальні спотові закупівлі двох найбільших державних нафтопереробних заводів Індії на вересень та жовтень еквівалентні приблизно 6% переробки сирої нафти в країні. Покращення економічних умов транспортування нафти з Атлантичного басейну до Азії також сприяло цим угодам.

Нагадаємо, Міністерство оборони Індії назвало матеріал Reuters «неправдивим», де йшлося про призупинення переговорів щодо великих оборонних закупівель у Сполучених Штатів.

