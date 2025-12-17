Фонд для підтримки абортів у ЄС отримав «зелене світло» від Європарламенту

Резолюція передбачає створення добровільного фінансового механізму для жінок, які не мають доступу до абортів у своїй країні

Європейський парламент ухвалив резолюцію про створення фонду, який допомагатиме жінкам у країнах ЄС отримувати доступ до абортів у державах із ліберальнішим законодавством. Ініціативу підтримали 358 депутатів, а Єврокомісія має до березня 2026 року визначитися з подальшими кроками. Про це повідомляє Politico.

Парламент проголосував за резолюцію із закликом створити фонд для розширення доступу жінок до абортів на території всього Європейського Союзу.

Пропозицію про фонд підтримали 358 депутатів Європарламенту, проти проголосували 202, а ще 79 – утрималися під час голосування.

Вона передбачає створення добровільного фінансового механізму, який допоможе країнам ЄС надавати послуги з аборту жінкам, які не мають доступу до них у своїй країні і вирішили поїхати до країни з більш ліберальним законодавством.

Європейські громадяни представили цей план у петиції до ЄС через кампанію «Мій голос, мій вибір».

Напередодні голосування багато ліберальних і лівих депутатів Європарламенту побоювалися, що праві, які мають більшість, зможуть заблокувати резолюцію і замінити її пом'якшеною версією.

Однак найбільша фракція в парламенті – консервативна Європейська народна партія – дозволила своїм депутатам голосувати на підтримку оригінальної резолюції.

Європейська комісія має час до березня 2026 року, щоб відповісти на резолюцію Європарламенту, але вона не зобов'язана підтримувати пропозицію.

Нагадаємо, що у 2024 році після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах один із найбільших постачальників пігулок для переривання вагітності, Aid Access, повідомив про 10 тис. запитів на ліки протягом 24 годин після голосування. Це майже в 17 разів перевищує звичайну щоденну кількість запитів організації.

Президентка Національної федерації абортів Бріттані Фонтено зауважила, що люди розуміють загрозу щодо обмеження для доступу до абортів під адміністрацією Трампа.

Варто зазначити, що Дональд Трамп неодноразово змінював позицію щодо абортів у США. Він називав себе «найбільшим пролайфером серед президентів», тобто представником руху, що виступає проти практики абортів та їх легалізації.

Нагадаємо, експерша леді Сполучених Штатів Меланія Трамп підтвердила, що виступає за безперешкодну реалізацію права жінок на переривання вагітності.