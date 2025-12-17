Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Фонд для підтримки абортів у ЄС отримав «зелене світло» від Європарламенту

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Фонд для підтримки абортів у ЄС отримав «зелене світло» від Європарламенту
Європарламент схвалив фінансову підтримку абортів у ЄС
фото з відкритих джерел

Резолюція передбачає створення добровільного фінансового механізму для жінок, які не мають доступу до абортів у своїй країні

Європейський парламент ухвалив резолюцію про створення фонду, який допомагатиме жінкам у країнах ЄС отримувати доступ до абортів у державах із ліберальнішим законодавством. Ініціативу підтримали 358 депутатів, а Єврокомісія має до березня 2026 року визначитися з подальшими кроками. Про це повідомляє Politico.

Парламент проголосував за резолюцію із закликом створити фонд для розширення доступу жінок до абортів на території всього Європейського Союзу.

Пропозицію про фонд підтримали 358 депутатів Європарламенту, проти проголосували 202, а ще 79 – утрималися під час голосування.

Вона передбачає створення добровільного фінансового механізму, який допоможе країнам ЄС надавати послуги з аборту жінкам, які не мають доступу до них у своїй країні і вирішили поїхати до країни з більш ліберальним законодавством.

Європейські громадяни представили цей план у петиції до ЄС через кампанію «Мій голос, мій вибір».

Напередодні голосування багато ліберальних і лівих депутатів Європарламенту побоювалися, що праві, які мають більшість, зможуть заблокувати резолюцію і замінити її пом'якшеною версією.

Однак найбільша фракція в парламенті – консервативна Європейська народна партія – дозволила своїм депутатам голосувати на підтримку оригінальної резолюції.

Європейська комісія має час до березня 2026 року, щоб відповісти на резолюцію Європарламенту, але вона не зобов'язана підтримувати пропозицію.

Нагадаємо, що у 2024 році після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах один із найбільших постачальників пігулок для переривання вагітності, Aid Access, повідомив про 10 тис. запитів на ліки протягом 24 годин після голосування. Це майже в 17 разів перевищує звичайну щоденну кількість запитів організації.

Президентка Національної федерації абортів Бріттані Фонтено зауважила, що люди розуміють загрозу щодо обмеження для доступу до абортів під адміністрацією Трампа.

Варто зазначити, що Дональд Трамп неодноразово змінював позицію щодо абортів у США. Він називав себе «найбільшим пролайфером серед президентів», тобто представником руху, що виступає проти практики абортів та їх легалізації. 

Нагадаємо, експерша леді Сполучених Штатів Меланія Трамп підтвердила, що виступає за безперешкодну реалізацію права жінок на переривання вагітності.

Читайте також:

Теги: обмеження Європейський Союз парламент послуги аборт Європарламент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українці мають право на безоплатне лікування — принаймні так обіцяє держава. Але в реальності медичні гарантії часто закінчуються на порозі лікарні
«Гроші пішли за пацієнтом», який... вже не ходить. Історія пенсіонерки, що залишилася сам на сам з переломом
20 листопада, 10:00
Що означає запропонований мирний план: висновки ШІ
ШІ оцінив плюси і мінуси мирного плану для України
21 листопада, 13:56
Дональд Трамп раніше стверджував, що Володимир Зеленський є «диктатором без виборів»
ЄС відповів на заяви Трампа про необхідність виборів в Україні
9 грудня, 16:19
БпЛА уразили Саратовський НПЗ у ніч на 13 грудня
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч
13 грудня, 05:53
Китай стверджує, що має «послідовну та чітку» позицію щодо війни в Україні
Репараційний кредит для України. Китай утримався від оцінок плану ЄС
Сьогодні, 12:32
Навроцький наголосив, що не варто забувати про те, хто є агресором
Президент Польщі відреагував на мирний план Трампа
22 листопада, 17:52
В «Укренерго» підкреслили, що максимальний обсяг обмежень буде у вечірні години.
Відключення посиляться: «Укренерго» оприлюднило графіки на 30 листопада
29 листопада, 19:23
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Відключення світла 1 грудня 2025: де і коли не буде електрики у перший день зими
30 листопада, 18:49
На людей чекає коридор рекордно спекотних років
Людство вступило в еру найспекотніших років в історії спостережень
12 грудня, 08:25

Соціум

Фонд для підтримки абортів у ЄС отримав «зелене світло» від Європарламенту
Фонд для підтримки абортів у ЄС отримав «зелене світло» від Європарламенту
Телескоп Hubble зафіксував нову деталь у галактиці за 60 млн світлових років
Телескоп Hubble зафіксував нову деталь у галактиці за 60 млн світлових років
Франція: ДБР прийшло з обшуками до ексгенпрокурора Піскуна
Франція: ДБР прийшло з обшуками до ексгенпрокурора Піскуна
Євробачення-2026 у Відні змінює правила для глядачів
Євробачення-2026 у Відні змінює правила для глядачів
Теракт у Сіднеї: поліція висунула нападнику звинувачення за 59 пунктами
Теракт у Сіднеї: поліція висунула нападнику звинувачення за 59 пунктами
Польща припинила співфінансування житла для частини українських біженців
Польща припинила співфінансування житла для частини українських біженців

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua