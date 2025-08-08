Головна Світ Економіка
Індія призупинила закупівлі американської зброї через мита Трампа – Reuters

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Індія призупинила закупівлі американської зброї через мита Трампа – Reuters
Переговори про закупівлю американської зброї та техніки на мільярди доларів зупинилися
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Індія є одним з найбільших імпортерів зброї у світі

Індія поставила на паузу плани із закупівлі американської зброї та техніки після того, як президент США Дональд Трамп запровадив проти неї мита. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Нью-Делі скасував візит міністра оборони Раджнатха Сінгха до Вашингтона, під час якого планувалося оголосити про придбання шести розвідувальних літаків Boeing P-8I. Вартість угоди оцінюється у $3,6 млрд. Також призупинилися переговори щодо індійських закупівель бойових машин Stryker виробництва General Dynamics та протитанкових ракет Javelin від Raytheon і Lockheed Martin.

Зазначається, що пауза не оформлена документально, тому Індія має можливість швидко переграти це рішення. Оборонні закупівлі можуть відновитися, щойно Індія отримає ясність щодо мит та напрямку двосторонніх відносин.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп запровадив додаткові мита на індійські товари. Американський лідер підписав указ, який запроваджує додаткове 25% мито на імпорт товарів з Індії через закупівлі російської нафти. Мито набирає чинності через 21 день після підписання, та застосовується до товарів, ввезених або знятих зі складу після цього часу, за винятком вантажів, що вже були в дорозі – до 17 вересня 2025 року.

Своєю чергою Міністерство закордонних справ Індії вважає мита, які запровадив президент США Дональд Трамп, «несправедливими, необґрунтованими та нерозумними». The New York Times писала, що попри погрози санкцій з боку адміністрації президента США Дональда Трампа, Індія продовжить імпорт російської сирої нафти.

Як повідомлялося, державні нафтопереробні компанії Індії тимчасово припинили закупівлю російської нафти через мита, які запровадив президент США Дональд Трамп.

До слова, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді наприкінці серпня вперше за понад сім років відвідає Китай. Візит відбудеться на тлі зростання напруженості у відносинах зі США.

США тарифи Індія зброя

