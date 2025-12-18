Головна Світ Соціум
Безпілотникик атакували Ростовську область: є проблеми зі світлом

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Батайськ атакували БпЛА
фото: соціальні мережі

У Ростовській області частковий блекаут та пошкоджено судно у порту

Вночі 18 грудня безпілотники атакували Ростовську область. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

У Батайськ у Ростовській області пролунали вибухи, після яких частково зникло світло. Росіяни пишуть про технічні порушення у мережі. Ймовірно, місто могли атакувати ракети, але місцеві телеграм-канали пишуть саме про БпЛА. 

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар повідомив, що в порту Ростова пошкоджено судно, за попередніми даними, серед екіпажу є жертви.

Як відомо, у ніч на 4 грудня в Орловській області та Ставропольському краю у Росії прогриміли потужні вибухи на тлі повідомлень про атаку БпЛА. Є інформація про ймовірне ураження великого хімічного підприємства «Азот» у Невинномиську. 

Мешканці міста Орел в Орловській області РФ повідомили про щонайменше 10 вибухів. Ймовірно, влучання сталося неподалік від місцевої ТЕЦ. Паралельно з цим про атаку дронів повідомили жителі Невинномиська в Ставропольському краї. Очевидці нарахували щонайменше шість вибухів.

Повідомлялося, що у ніч на 2 листопада безпілотники атакували Краснодарський край у Росії. Вибухи чули у Туапсе, Лазаревському, біля морського порту Темрюк. 

За попередньою інформацією у Туапсе безпілотники уразили «Причал 1 нафтового терміналу Туапсе», він же він же «Глибоководний причал Роснафти». Пишуть, що влучання прийшлось по центральній вантажній естакаді, який є основним вузлом перевалки нафти і темних нафтопродуктів між береговими ємностями терміналу та танкерами.

Також БпЛА атакували морський порт Темрюк в Краснодарському краї. Як відомо, потужність терміналу перевалки нафтопродуктів більше 2 млн тонн на рік.

Крім того, вночі 26 листопада безпілотники атакували Чебоксари, столицю Чуваської Республіки в Російській Федерації. 

У Чебоксарах пролунали потужні вибухи, після яких з'явилося задимлення та пожежа. Ймовірно, було влучання у ВНІІР, який є основним виробником антен «Комета», що активно використовуються на безпілотниках Росії. 

Теги: блекаут росія вибух відключення світла

